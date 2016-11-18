Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Вет клиники

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Моя собака стала часто хромать. Участвовали в различных соревнованиях на протяжении трех последних лет. Нужно обследовать у хорошего специалиста.
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karina1996, Отвезите к Базылевскому. Мне друзья посоветовали туда привезти своего шпица. Вылечили быстро и выписали витаминки даже
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