О портале

Регистрация — владельцам собак и питомникам

Свежие блоги

Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Вет клиники

Поиск
Важно: правила форума
Нужен ваш совет, форумчане
Автор Сообщение
  • Сообщений     1
  • С 2016-11-18

Моя собака стала часто хромать. Участвовали в различных соревнованиях на протяжении трех последних лет. Нужно обследовать у хорошего специалиста.

цитироватьобратиться по нику18.11.2016 21:51

  • Сообщений     1
  • С 2016-11-19

karina1996, Отвезите к Базылевскому. Мне друзья посоветовали туда привезти своего шпица. Вылечили быстро и выписали витаминки даже

цитироватьобратиться по нику19.11.2016 19:18

Для отправки сообщения необходимо авторизоваться


Начало
Вет клиники


В он-лайн(0):

собаки, породы собак, фото собак, питомники собак, купить собаку ﻿ © 2007 «Догстер.ру». Все права защищены. Перепечатка материалов сайта разрешена только с письменного согласия администрации сайта «Догстер.ру»

2007 © Догстер.ру

Реклама · Ссылки · Помощь