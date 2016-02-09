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Топ 100 тем Топ 100 участников Форум Собачья свадьба
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Окрас: тигровый с белым.
Есть клеймо и родословная.
Отличные охранные качества.
Крепкая, устойчивая психика.
Развязан. Опытный кобель.
На дополнительных фото его потомство.
Вязка только с суками!!!
Цена: 3000 р.
Станция метро Бульвар Дмитрия Донского. Первый вагон из центра. Пешком от метро около 5 минут.
P.S. Если объявление не удалено, значит оно актуально!
Почту проверяю часто, поэтому предпочтительный способ связи через ссылку «Написать продавцу» или звоните на указанный номер телефона. На sms не отвечаю!
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А крепкая устойчивая психика кроме слов чем то подтверждается? И оценки какие у собачки?
Trolls mayl.ru project, go to the drugstore and buy a box of brains
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Зашла на страничку , все понятно . Собака не выставлялась , про психику только для красного словца , да и вязки какие в 9 лет то? Или у вас пожизненный допуск в разведение , который вы сами ему присвоили?
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