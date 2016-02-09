Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Собачья свадьба

volk2005

Собаки 1

Рейтинг: 106

Москва

Новичок Сообщений 11

С 2016-02-09

Окрас: тигровый с белым.

Есть клеймо и родословная.

Отличные охранные качества.

Крепкая, устойчивая психика.

Развязан. Опытный кобель.

На дополнительных фото его потомство.

Вязка только с суками!!!

Цена: 3000 р.

Станция метро Бульвар Дмитрия Донского. Первый вагон из центра. Пешком от метро около 5 минут.

P.S. Если объявление не удалено, значит оно актуально!

Почту проверяю часто, поэтому предпочтительный способ связи через ссылку «Написать продавцу» или звоните на указанный номер телефона. На sms не отвечаю!

03.04.2016 04:23