Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Собачья свадьба

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Предлагается для вязки Американский стаффордширский терьер.
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  • Сообщений     11
  • С 2016-02-09

Окрас: тигровый с белым.
Есть клеймо и родословная.
Отличные охранные качества.
Крепкая, устойчивая психика.
Развязан. Опытный кобель.
На дополнительных фото его потомство.
Вязка только с суками!!!
Цена: 3000 р.
Станция метро Бульвар Дмитрия Донского. Первый вагон из центра. Пешком от метро около 5 минут.
P.S. Если объявление не удалено, значит оно актуально!
Почту проверяю часто, поэтому предпочтительный способ связи через ссылку «Написать продавцу» или звоните на указанный номер телефона. На sms не отвечаю!

цитироватьобратиться по нику03.04.2016 04:23

  • Сообщений     128
  • С 2010-12-22

А крепкая устойчивая психика кроме слов чем то подтверждается? И оценки какие у собачки?

цитироватьобратиться по нику24.04.2017 20:55

Trolls mayl.ru project, go to the drugstore and buy a box of brains
  • Сообщений     128
  • С 2010-12-22

Зашла на страничку , все понятно . Собака не выставлялась , про психику только для красного словца , да и вязки какие в 9 лет то? Или у вас пожизненный допуск в разведение , который вы сами ему присвоили?

цитироватьобратиться по нику24.04.2017 21:02

Trolls mayl.ru project, go to the drugstore and buy a box of brains

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Собачья свадьба


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