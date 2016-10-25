Блоги  Английский той терьер

Английский той терьер

Питомник "Вандебор", Москва. Первые английские той терьеры, первые российские АТТ на территориях бывшего СССР и стран СЭВ. И у нас есть щенки

3 месяца, 1 неделя назад

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