О портале

Регистрация — владельцам собак и питомникам





Блоги  Что я люблю покушать!

Собаки 0

Комментарии 0

Что я люблю покушать!

Всё что варит мама Надежды Варфоломеевой.

2 месяца, 4 недели назад  Комментарии 0

Теги: Щенок



Повлияло ли на вас падение рубля?

Голосование

Повлияло ли на вас падение рубля?

  • Да, существенно
  • Да, но не сильно
  • Не заметил(а)


Метки

Щенок Ужас Стихи Соревнования Сообразительность Собаки и Человек Реклама Прогулка Прикол Породы Поведение Питбуль Питание Образование Моя собака Миниатюрные Клички Игра Здоровье Дружба Дрессировка Выставка Болезни собак Беременность

ТОП10 Блоггеров


В он-лайн(1): mdwashmanregi

собаки, породы собак, фото собак, питомники собак, купить собаку ﻿ © 2007 «Догстер.ру». Все права защищены. Перепечатка материалов сайта разрешена только с письменного согласия администрации сайта «Догстер.ру»

2007 © Догстер.ру

Реклама · Ссылки · Помощь