Блоги Колхоз животных
Марат Галимов [marathedgehog] 1 месяц, 2 недели, Новоукраинка
Собаки 0
Колхоз животных
События повести происходят на ферме «Усадьба». Животные восстали против владельца фермы мистера Джонса, который их жестоко эксплуатировал. После победы они сформулировали принципы животноводства, сведенные к простым Семи Руководствам, с которыми были ознакомлены все животные. Со временем Семь Руководств свелись к одному лозунгу: «Четыре ноги — хорошо, две ноги — плохо». Владельцы соседних ферм враждебно восприняли события, произошедшие в «Усадьбе», и время от времени пытались захватить ее и поставить животных на место. Правда, им это не удавалось. Животные, мечтали о свободе и равенстве, мужественно вставали на защиту отвоеванной фермы.
К сожалению, равенство животных так и осталась мечтой. Как оказалось, свиньи, которые взяли на себя руководство восстанием, со временем заняли самую высокую позицию в иерархии животных. Их лидер Наполеон, избавившись конкурента Снежка, превратился в деспота, который все больше пренебрегал правами животных. Все звери сначала чувствовали себя свободными и счастливыми, но впоследствии начали понимать, что работают они никак не меньше, чем раньше, а жить лучше так и не стали. Целью их существования стало построение ветряка, который должен был облегчить труд, на которую они тратили все свое время и силы.
Продолжение Колхоз животных (часть 2) http://raum-7.ru/kolxoz-zhivotnyx-chast-2/
1 месяц, 1 неделя назад Комментарии 0
Теги: Поведение
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