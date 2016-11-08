Блоги  Колхоз животных

Колхоз животных

Британский писатель и публицист Джордж Оруэлл в первую очередь знаменит по роману-антиутопии «1984». А еще перед созданием своего magnum opus он написал аллегорическую повесть-притчу «Колхоз животных», которая впервые была опубликована 17 августа 1945. Она стала реакцией на события, происходившие в тогдашнем Советском Союзе, ведь автор сумел заметить, что строительство социализма в нем скатывалось в пропасть жесткого тоталитаризма. Именно на это он стремился обратить внимание читателей.



События повести происходят на ферме «Усадьба». Животные восстали против владельца фермы мистера Джонса, который их жестоко эксплуатировал. После победы они сформулировали принципы животноводства, сведенные к простым Семи Руководствам, с которыми были ознакомлены все животные. Со временем Семь Руководств свелись к одному лозунгу: «Четыре ноги — хорошо, две ноги — плохо». Владельцы соседних ферм враждебно восприняли события, произошедшие в «Усадьбе», и время от времени пытались захватить ее и поставить животных на место. Правда, им это не удавалось. Животные, мечтали о свободе и равенстве, мужественно вставали на защиту отвоеванной фермы.



К сожалению, равенство животных так и осталась мечтой. Как оказалось, свиньи, которые взяли на себя руководство восстанием, со временем заняли самую высокую позицию в иерархии животных. Их лидер Наполеон, избавившись конкурента Снежка, превратился в деспота, который все больше пренебрегал правами животных. Все звери сначала чувствовали себя свободными и счастливыми, но впоследствии начали понимать, что работают они никак не меньше, чем раньше, а жить лучше так и не стали. Целью их существования стало построение ветряка, который должен был облегчить труд, на которую они тратили все свое время и силы.



Продолжение Колхоз животных (часть 2) http://raum-7.ru/kolxoz-zhivotnyx-chast-2/

1 месяц, 1 неделя назад

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