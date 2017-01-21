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Блоги  Пудель ищет надежную семью! [Клуб Клуб любителей пуделей]

Собаки 6

Комментарии 10

Пудель ищет надежную семью!

Ищем надежную семью для парня 5,5 лет - пуделя миниатюрного (31 см) светло-абрикосового окраса. Очень красивый и умный, ласковый. Не кастрирован, не развязан, очень активный! Требуются активные прогулки, по 40-60 минут зимой! В семью строго без маленьких детей!

1 неделя, 5 дней назад  Комментарии 0

Теги: Дружба Миниатюрные Моя собака Породы Прогулка Реклама Собаки и Человек



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