Блоги  Пудель ищет надежную семью! [Клуб Клуб любителей пуделей]

Пудель ищет надежную семью!

Ищем надежную семью для парня 5,5 лет - пуделя миниатюрного (31 см) светло-абрикосового окраса. Очень красивый и умный, ласковый. Не кастрирован, не развязан, очень активный! Требуются активные прогулки, по 40-60 минут зимой! В семью строго без маленьких детей!



1 неделя, 5 дней назад

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