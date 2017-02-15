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Блоги  Как вылечить почку у собаки?

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Как вылечить почку у собаки?

Кто сталкивался с почечной недостаточностью у своих питомцев? Делали гемодиализ?

1 час, 20 минут назад  Комментарии 0

Теги: Болезни собак



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