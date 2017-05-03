Блоги  ПУС-То-ТА

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Собаки 2

Комментарии 70

ПУС-То-ТА

Эх.. два года не заходила сюда. Да и меня скорей всего никто не помнит уже.. когда был оживленный сайт, сайт настоящих любителей собак. Он пах жизнью.. все бушевало: выставки, прививки, знакомства, общение, друзья, проблемы и их решение. Щенки, вязки, смешные истории, аджилити, фристаил, дог фризби ... был Шикарный в своем исполнении сайт и форум. И он был единственным и неповторимым в своем роде. Здесь я приобрела огромный опыт, познакомилась с людьми, с которыми были общие интересы. СПАСИБО))!
Жаль только "ДОГстер" уже не тот..

4 часа, 16 минут назад  Комментарии 0

Теги: Ужас



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