Блоги Усатый дачник
[Acana] 4 года, 10 месяцев, Москва
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Усатый дачник
Начнем с самого важного. Если ваш пушистый (или не очень) искатель приключений отправляется на дачу впервые, необходимо позаботиться о его здоровье: в естественной среде разбалованный комфортной городской жизнью зверь рискует подхватить серьезные инфекционные заболевания, например, бешенство. Любой недуг проще предупредить, чем лечить, поэтому заблаговременно проведите вакцинацию. Помните, что перед тем, как отправиться в клинику, нужно убедиться в отсутствии в организме животного нежелательных «жильцов» – гельминтов – для этого не менее чем за две недели, но не более чем за месяц питомцу нужно дать глистогонный препарат, в противном случае толку от прививок не будет. Многие современные лекарства имеют вкус мяса, поэтому для того, чтобы заинтересовать кошку или собаку таблеткой, особых усилий и мастерства маскировки не потребуется. Когда дело сделано, посетите ветеринарного врача. После вакцинации нужно выдержать карантин 10-14 дней – иммунный ответ формируется в среднем через 2-4 недели, и только после этого можно собираться в долгожданный путь.
После того, как проблемы со здоровьем решены, можно задуматься о комфортном переезде. Если ваш подопечный – кошка или небольшая собака, приобретите просторную пластиковый контейнер или специальную сумку – животному нужно чувствовать твердую поверхность под лапами. Если же ваш зверь уже с трудом помещается в переноску, присмотритесь к специальным креслам и ограждениям для средних и крупных животных. Не пренебрегайте этим советом и не позволяйте животному свободно перемещаться по салону автомобиля – это может привести к ДТП или несчастному случаю: так, например, большинство транспортных средств оснащены автоматическими стеклоподъемниками, которые легко поддаются лапам хвостатого, а милая поза, в которой пушистый друг заснул, отвлечь ваше внимание от ситуации на дороге. Заранее позаботиться стоит и о портативной миске и дорожной поилке, делайте короткие остановки, чтобы зверь мог немного утолить голод и жажду.
Каждое животное индивидуально: одни с радостью мчатся исследовать новые территории, другие испытывают стресс от смены обстановки. Чтобы хвостатый не испугался дезориентации в пространстве и не убежал, первые несколько выходов на улицу в новом месте лучше сделать вместе и на поводке (даже если у вас котик). Хорошо, если вы взяли с собой любимые вещи питомца, подстилку и игрушки, это поможет быстрее адаптироваться.
Важно заранее задуматься о том, где животное будет справлять нужду. Если ласковый хищник привык делать это дома, и вы не хотите отучать зверя от туалета, привезите лоток и наполнитель или сменные пеленки с собой. В обратном случае, приучите кошку или собачку ходить на улицу: насыпьте немного наполнителя в рыхлую землю, смышлёный четвероногий легко найдет его по запаху и запомнит место. Ну, а привыкший к частым прогулкам зверь сможет позаботиться об этом сам и не доставит вам хлопот (мы уверены ).
Еще одна напасть, которая подстерегает хвостатого исследователя – это паразиты, а именно, блохи и клещи. Даже если вы решили, что не будете часто выпускать питомца за территорию дачного участка, обязательно нужно защитить четвероного члена семьи от насекомых, которые могут переносить опасные заболевания, а именно блох и клещей. Для борьбы с ними есть множество средств – ошейники, капли, спреи, мази и шампуни, все они достаточно эффективны, однако имеют свои плюсы и минусы, поэтому внимательно изучите опции и сделайте грамотный выбор.
Не стоит забывать и о правильном питании подопечного. Любопытный (и голодный) зверь будет пробовать на вкус растения и травы, встречающиеся на его пути, а может быть даже начнет охоту на грызунов и птиц. Чтобы таких порывов было как можно меньше, убедитесь, что миска наполнена кормом, удовлетворяющим естественные потребности домашнего хищника в белке и фитокомпонентах. Идеальным решением будут биологически соответствующие корма богатые мясными ингредиентами, фермерскими фруктами и овощами, а также целебными травами. Такой рацион поддержит животного сытым, а иммунитет крепким.
Теперь вы готовы к поездке на дачу. Хорошего отдыха вам и вашему любимцу!
1 месяц назад Комментарии 0
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