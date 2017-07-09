Блоги  Запланированы пометы вельш-корги-пем брока

[pifun] 6 лет, 10 месяцев, --Не выбран

Запланированы пометы вельш-корги-пем брока

Питомник "Рос шанс" РКФ Москва

Состоялась вязка красивых породных собак вельш-корги-пемброк

Ожидаем в сентябре 2017 г рождение щенков рыже-белого, триколорного, соболиного окраса.

Консолидация кровей ведущих топовых питомников Англии.

Больше информации на сайте - httP;//veo-corgi.okis.ru

или по телефону 8-905-754-94-18

1 месяц, 4 недели назад

Теги: Реклама