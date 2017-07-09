Блоги Запланированы пометы вельш-корги-пем брока
[pifun] 6 лет, 10 месяцев, --Не выбран
Собаки 4
Запланированы пометы вельш-корги-пем брока
Состоялась вязка красивых породных собак вельш-корги-пемброк
Ожидаем в сентябре 2017 г рождение щенков рыже-белого, триколорного, соболиного окраса.
Консолидация кровей ведущих топовых питомников Англии.
Больше информации на сайте - httP;//veo-corgi.okis.ru
или по телефону 8-905-754-94-18
1 месяц, 4 недели назад Комментарии 0
Теги: Реклама
Повлияло ли на вас падение рубля?
Метки
Щенок Ужас Стихи Соревнования Сообразительность Собаки и Человек Реклама Прогулка Прикол Породы Поведение Питбуль Питание Образование Моя собака Миниатюрные Клички Игра Здоровье Дружба Дрессировка Выставка Болезни собак Беременность
ТОП10 Блоггеров
-
Риммончик Пилипенко [Ov4arka] 16 лет, 7 месяцев, Житомир
-
[Leno4kaGorba4ova] 30 лет, 11 месяцев, Харьков
-
Роман БигСтафф.Ру Пшеничников [bigstaff] 34 года, 9 месяцев, Москва
-
Мария Чермянина [manery] 30 лет, Ставрополь
-
Аня [Sakura9] 18 лет, 8 месяцев, Санкт-Петербург
-
САША [kras147k126] 24 года, 9 месяцев, Красноярск
-
нескажу нескажу [Vlad_ladrador] 28 лет, 1 месяц, Уфа
-
Радмила [RADMILOCHKA] 19 лет, 5 месяцев, Курск
-
Любовь Буданова [pitovo4ka] 29 лет, 11 месяцев, Калуга
-
Сиена [Siena138] 53 года, 11 месяцев, Москва
В он-лайн(0):