О портале

Регистрация — владельцам собак и питомникам





Блоги  Запланированы пометы вельш-корги-пем брока

Собаки 4

Комментарии 0

Запланированы пометы вельш-корги-пем брока

Питомник "Рос шанс" РКФ Москва
Состоялась вязка красивых породных собак вельш-корги-пемброк
Ожидаем в сентябре 2017 г рождение щенков рыже-белого, триколорного, соболиного окраса.
Консолидация кровей ведущих топовых питомников Англии.
Больше информации на сайте - httP;//veo-corgi.okis.ru
или по телефону 8-905-754-94-18

1 месяц, 4 недели назад  Комментарии 0

Теги: Реклама



Повлияло ли на вас падение рубля?

Голосование

Повлияло ли на вас падение рубля?

  • Да, существенно
  • Да, но не сильно
  • Не заметил(а)


Метки

Щенок Ужас Стихи Соревнования Сообразительность Собаки и Человек Реклама Прогулка Прикол Породы Поведение Питбуль Питание Образование Моя собака Миниатюрные Клички Игра Здоровье Дружба Дрессировка Выставка Болезни собак Беременность

ТОП10 Блоггеров


В он-лайн(0):

собаки, породы собак, фото собак, питомники собак, купить собаку © 2007 «Догстер.ру». Все права защищены. Перепечатка материалов сайта разрешена только с письменного согласия администрации сайта «Догстер.ру»

2007 © Догстер.ру

Реклама · Ссылки · Помощь