Блоги Когда у беременной собаки появляется молоко? [Клуб Все о собаках.]
[volk2005] 1 год, 7 месяцев, Москва
Собаки 1
Когда у беременной собаки появляется молоко?
На ранних сроках беременности трудно заметить какие-либо изменения в состоянии питомца. В некоторых случаях на 2—3 неделе может отмечается апатия, сонливость.
К концу первого месяца (25—30 день) кожа, в области молочных желез, набухает и железы становятся ясно видимыми, а у собак со светлой кожей выглядят ярко — розовыми, заметно увеличение живота в области за ребрами. Однако так бывает не всегда.
С 21—24 дня (три недели) можно диагностировать беременность с помощью ультразвука. На экране ультразвукового аппарата четко визуализируются околоплодные пузыри с зародышами внутри. Для оценки жизнеспособности плодов ультразвуковое исследование лучше проводить на более поздних сроках беременности. Диагностировать беременность на ранних сроках можно с помощью лабораторных исследований — комплексное исследование сыворотки крови на гормон релаксин.
Второй месяц (29—61 день). Признаки беременности становятся очевидными. Молочные железы сильно увеличиваются. Обычно, молоко появляется за 7—10 дней до родов, но у сучек с первой беременностью молоко может образоваться за несколько часов до родов или во время них, в, то время как у собак, щенящихся уже не в первый раз, лактация может начаться с 40-го дня. За три недели до родов вес питомца начинает резко увеличиваться.
На 38—45 день (6—7 неделя) идентифицируются кости черепа и ребра эмбрионов, прощупываются отдельные плоды в матке .Врачи московской городской ветеринарной помощи рекомендуют на более поздних сроках беременности (7 недель), особенно при больших пометах, проведение рентгенологического исследования. В этот период точнее определяется количество щенков.
Источник:
• vetprofy.ru — беременность собак: симптомы и основные признаки.
1 месяц, 2 недели назад Комментарии 1
Теги: Беременность
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