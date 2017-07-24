Блоги  Когда у беременной собаки появляется молоко?

Когда у беременной собаки появляется молоко?

Нормально протекающая беременность обычно длится 61—66 дней, хотя, в зависимости от породы возможны незначительные отклонения на 2—3 дня, как в сторону уменьшения сроков, так и в сторону их увеличения.



На ранних сроках беременности трудно заметить какие-либо изменения в состоянии питомца. В некоторых случаях на 2—3 неделе может отмечается апатия, сонливость.



К концу первого месяца (25—30 день) кожа, в области молочных желез, набухает и железы становятся ясно видимыми, а у собак со светлой кожей выглядят ярко — розовыми, заметно увеличение живота в области за ребрами. Однако так бывает не всегда.



С 21—24 дня (три недели) можно диагностировать беременность с помощью ультразвука. На экране ультразвукового аппарата четко визуализируются околоплодные пузыри с зародышами внутри. Для оценки жизнеспособности плодов ультразвуковое исследование лучше проводить на более поздних сроках беременности. Диагностировать беременность на ранних сроках можно с помощью лабораторных исследований — комплексное исследование сыворотки крови на гормон релаксин.



Второй месяц (29—61 день). Признаки беременности становятся очевидными. Молочные железы сильно увеличиваются. Обычно, молоко появляется за 7—10 дней до родов, но у сучек с первой беременностью молоко может образоваться за несколько часов до родов или во время них, в, то время как у собак, щенящихся уже не в первый раз, лактация может начаться с 40-го дня. За три недели до родов вес питомца начинает резко увеличиваться.



На 38—45 день (6—7 неделя) идентифицируются кости черепа и ребра эмбрионов, прощупываются отдельные плоды в матке .Врачи московской городской ветеринарной помощи рекомендуют на более поздних сроках беременности (7 недель), особенно при больших пометах, проведение рентгенологического исследования. В этот период точнее определяется количество щенков.



Источник:

• vetprofy.ru — беременность собак: симптомы и основные признаки.



1 месяц, 2 недели назад

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