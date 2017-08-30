Блоги  Почему у наших котиков болят животики?

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[DuskaSushka] 3 года, Мытищи
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Почему у наших котиков болят животики?
Важно учитывать частоту рвотных позывов у животного: если они происходят спустя 20 минут после приема пищи, то это говорит о том, что проблема в желудке, а если спустя пару часов, после того как хвостатый подопечный поел, то это может свидетельствовать о кишечном происхождении проблемы.
Другими также наиболее известными симптомами расстройства желудка являются диарея и запор, которые также причиняют вашему питомцу неудобства, а временами даже боль в области брюшной стенки. Это вызвано нарушением работы перистальтики кишечника, в это время у животного может раздуваться живот в результате скопления газов или каловых масс в кишечнике. Тогда простой и естественный процесс сходить в туалет становится очень болезненным для питомца и провоцирует беспокойство у зверя.
Причины
Расстройство желудка может быть первичным заболеванием (происходит непосредственное воздействие на слизистую оболочку желудка) и вторичным в том числе, если речь идет о патологии пищеварительного тракта или об общей интоксикации организма. Первой причиной нарушения работы желудка является питание – резкий переход на другой тип питания или смена корма, также у зверя может быть непереносимость одного из компонентов корма. Если же вы решили сменить привычный корм своего хвостатого друга на новый, то следует придерживаться определенной схемы: в первые два дня лучше давать 75% старого корма и 25% нового. В последующие дни пропорции старого и нового корма уравниваются, то есть 50 на 50. На пятый и шестой дни количество нового вида корма в миске вашего любимца может достигать 75%, а уже на седьмой день можно полностью переходить на него.
При кормлении домашнего животного лучше избегать попадания в пищу жирных белковых продуктов, таких как: сливки, сметана, масло, жирное мясо. При выборе корма следует обратить внимание на его состав, чтобы туда не входили быстрые углеводы (например, кукуруза), а содержание свежего мяса составляло, хотя бы половину от всего состава. Канадские ученые уже позаботились о наших четвероногих друзьях и произвели биологически соответствующее питание для них со всеми необходимыми компонентами. Такая простая «мясная математика» окажет хорошее воздействие на работу пищеварительного тракта вашего любимца, и вы увидите, как он, радостный и полный энергии, будет резвиться в свое удовольствие.
Другой причиной могут быть паразиты, например, гельминты, вирусные, инфекционные и бактериальные заболевания, которые провоцируют диарею или рвоту у домашних питомцев, поэтому очень важно проводить профилактику от паразитов своему любимцу на регулярной основе.
1 неделя назад Комментарии 0
Теги: Здоровье
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