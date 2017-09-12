Блоги  При отравлении собаки Живодерами.

При отравлении собаки Живодерами.

ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ (СУДОРОГИ, ПЕНА ИЗО РТА) НЕМЕДЛЕННО ОЧИСТИТЕ ЖИВОТНОМУ ЖЕЛУДОК, ВЫЗВАВ РВОТУ (выпоив принудительно большим количеством кипяченой воды ИЛИ надавив пальцами на корень языка, но учитывайте, что живодеры могут добавлять в отраву противорвотные препараты).

НЕ МЕДЛЯ ВКОЛИТЕ ВИТАМИН В6 (Пиридоксин продается в любой человеческой аптеке) внутримышечно (небольшим собакам весом до 20 кг. вколоть около 4-5 мл. Собакам более 20 кг. — 6-7 мл. Не надо беспокоиться о передозировке, это витамин и передозировать его довольно сложно. Помните, что введение более низких дозировок может привести к летальному исходу. Часто животных травят ИЗОНИАЗИДОМ, антидот — В6).

ЗАТЕМ ДАЙТЕ АДСОРБЕНТЫ (Активированный уголь — 1 таблетка на 1 кг веса, растереть, развести с водой и дать животному выпить; Энтеросгель, Полипефам, Энтеросорб, Смекта из расчета 2 пакетика на 10 — 15 кг. веса животного и т.п.).

ЗАТЕМ СРОЧНО ВЕЗИТЕ ЖИВОТНОЕ В ВЕТКЛИНИКУ. ПРИ НЕОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ЖИВОТНОЕ УМИРАЕТ МУЧИТЕЛЬНОЙ СМЕРТЬЮ В ТЕЧЕНИИ 30 МИНУТ.

Как показывает практика, любая собака может стать жертвой живодёра, как домашняя, так и бездомная. Часто отраву съедают птицы, белки, кошки и другие звери, поскольку живодёры разбрасывают отраву везде – в парках, на детских площадках, на территории детских садов, на улицах, во дворах.

Поэтому всем, кто имеет домашних животных, необходимо иметь в своём доме необходимые медикаменты и знать инструкции по оказанию животному первой помощи при отравлении на тот случай, если доступ к ветеринарной помощи отсутсвует. Так как если животному не оказать помощь, оно может умереть в течение 40 минут.

Заниматься самолечением стоит только в тех случаях, когда нет возможности доставить срочно животное в вет.клинику или вызвать скорую ветеринарную помощь на дом.

ЕСЛИ СОБАКА ТОЛЬКО ЧТО СЪЕЛА ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ КУСОК НА УЛИЦЕ — не поленитесь перестраховаться!

Ни в коем случае собак не следует кормить, кормление может привести к ускорению всасывания яда.

1.Вызвать рвоту (например, выпоив принудительно большим количеством кипячёной воды (НЕ солевым раствором, можно отравить животное самой солью) или надавив на корень языка (но учитывайте, что живодеры могут добавлять в отраву противорвотные препараты). С осторожностью можно применить перекись водорода с водой – 1:1 (из расчета 1 ст. л средства на 3 кг веса животного). Популярные способы — соль, горчица, сода — опасны!

2. После рвоты или если не удалось вызвать рвоту, дать адсорбенты (активированный уголь — 1 таб на 1 кг веса, растереть, развести с водой и дать животному выпить; энтеросгель, полипефам, энтеросорб, смекта из расчета два пакетика на 10 — 15 кг. веса собакии т.п.),

3. Затем дать стакан раствора слабительной соли (магния сульфата или натрия сульфата – столовую ложку на стакан воды).

4. Внимательно наблюдать за состоянием собаки. Адсорбенты лучше повторить ещё несколько раз.

СПИСОК МЕДИКАМЕНТОВ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ВСЕГДА ИМЕТЬ В АПТЕЧКЕ:

—Витамин В6 (Пиридоксин) инъекционный — в любой человеческой аптеке, доступный (небольшим собакам весом до 20 кг. вкалывать около 4-5 мл. Собакам более 20 кг. — 6-7 мл.);

— Витамин К1 (в любой человеческой аптеке, доступный, ветеринарный только за рубежом), Этамзилат (1 мл./10 кг веса) либо Дицинон (1 мл./10 кг веса) ;

—Унитиол (человеческий, недешёвый, но эффективный антидот к нескольким видам отравлений) — применять должен только врач;

— Адсорбенты: Активированный уголь, Энтеросгель, Сорбекс, Полипефам, Энтеросорб, Смекта и т.п.;

— Может понадобиться Атропин — не в свободной продаже. Хорошо, если вы сможете его купить, но применять должен только врач, ПРЕПАРАТ ОПАСЕН;

—Препараты, вызывающие рвоту (Эметики) — такие как Апоморфина гидрохлорид, не в свободной продаже, ОПАСНЫ, применять должен только врач;

— Слабительные соли (например, Глауберова соль);

— Мочегонное (Фуросемид, Лазикс);

— Cпазмолитики (Но-шпа);

— Шприцы на 2, 5, 20 мл, спринцовка, капельницы.

1. ОТРАВЛЕНИЕ ИЗОНИАЗИДОМ:

СИМПТОМЫ:

— Сонливость, спутанность сознания — появляются через 30 мин

— Собака начинает терять координацию, у нее подкашиваются ноги, заносит по сторонам

— Рвота

— Обильное слюноотделение, пена изо рта

— При тяжелом отравлении возможны кома, угнетение дыхания , судороги , лактацидоз .

Судороги обычно длительные и не купируются противосудорожными средствами . Если судорог нет, то лактацидоз не возникает. (Ацидоз — накопление в крови и других тканях организма отрицательно заряженных частиц (анионов) кислот, лактацидоз — накопление лактата).

ПРОТИВОЯДИЕ:

ВИТАМИН В6 (Пиридоксин), продается в человеческой аптеке!

Если животное склонно «пылесосить», витамин можно давать внутрь (причем, в дозах, превышающих терапевтические), либо вводить внутримышечно (до 10 мл на прием). Если животное склонно к аллергии — можно не применять профилактически, но при малейших признаках отравления — ввести! Далее — доставить собаку в клинику, и как можно скорее!

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:

Ввести Витамин B6 (Пиридоксин) и как можно скорее доставить в вет.клинику!

1) ВВЕСТИ ПИРИДОКСИН внутривенно в дозе, равной количеству принятого Изониазида (если не умеете делать внутривенные инъекции, то в крайнем случае можно ввести и внутримышечно)

Небольшим собакам весом до 20 кг. вколоть около 4-5 мл. Собакам более 20 кг. — 6-7 мл.

При неполном эффекте или возобновлении симптоматики введение пиридоксина повторяют.

Витамин B6 нетоксичен даже в больших дозах, поэтому даже если потом подтвердится другой яд — хуже не будет.

Введение пиридоксина может привести к быстрому прекращению судорог и коррекции метаболического ацидоза, однако сознание иногда восстанавливается лишь через несколько часов. При ацидозе может потребоваться бикарбонат натрия.

ТАКЖЕ СРОЧНО проводят мероприятия по удалению отравляющего вещества из ЖКТ:

1. Вызвать рвоту (например, выпоив принудительно большим количеством кипячёной воды (НЕ солевым раствором, можно отравить животное самой солью). С осторожностью можно применить перекись водорода с водой – 1:1 (из расчета 1 ст. л средства на 3 кг веса животного). Надавив на корень языка;

2. После рвоты или если не удалось вызвать рвоту — адсорбенты: активированный уголь (1 таблетка на 1 кг веса, растереть, развести с водой и влить в пасть), энтеросгель (развести с водой до состояния киселя, вливать шприцем/спринцовкой в пасть), полипефам, энтеросорб, смекта (из расчета два пакетика на 10 — 15 кг. веса животного) т.п.;

3. Корвалол (15 капель на 20 кг.);

4. Очистительная клизма + слабительные соли;

5. Давать как можно больше жидкости + диуретики (мочегонное, например фуросемид, лазикс), возможны спазмолитики (но-шпа инъекционно внутримышечно);

6. К ВЕТЕРИНАРУ.

2) ОТРАВЛЕНИЕ ЗООКУМАРИНОМ, КРЫСИНЫМ ЯДОМ

СИМПТОМЫ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ:

Кровавая рвота, кровавый понос, кровотечение из прямой кишки, вялость, отсутствие аппетита, анемичность слизистых оболочек, одышка, тахикардия, животное стонет, температура до 40*С.

Крысиный яд — кровавая рвота, кровавый понос, кровь отовсюду — нарушена свёртываемость.

КАК ДЕЙСТВУЕТ КРЫСИНЫЙ ЯД:

Крысиные яды – антикоагуляторы, подавляют выработку витамина К, который участвует в процессе синтеза факторов свертывания, повреждают стенки капилляров, в результате чего нарушается свёртываемость крови и животное погибает от кровотечений из всех естественных отверстий, вытекания крови в брюшину, кровоизлияния в мозг.

После попадания в организм яда некоторое время самочувствие животного остается нормальным — пока собственные запасы витамина К не исчерпаются. Типичное время начала развития клинических симптомов варьирует от 3 до 5 (иногда более) дней от попадания родентицида в организм.

МЕДИКАМЕНТЫ:

Витамин К1 (Фитоменадион (Phytonadione) — жизненно необходим для восстановления функции свёртываемости крови (ветеринарный у нас не продаётся, чаще заменяют этамзилатом (1 мл./10 кг веса) либо дициноном (1 мл./10 кг веса), НО ЛУЧШЕ найти человеческий К1 Конакион (KONAKION), Конавит, Мефитон, Монодион.)

Ещё лучше — заранее найти возможность купить за рубежом ветеринарный К1: Veta-K1, Veda-K1, Mephyton, Aqua-Mephyton и инъекционный, и в капсулах (таблетках), лечение предусматривает использование и того, и другого.

Антидотом от некоторых видов крысиных ядов, а также отравления мышьяком, ртутью и др. тиоловыми ядами, является УНИТИОЛ, препарат из человеческой аптеки.

Может понадобиться Атропин.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:

1. Дать адсорбенты: активированный уголь (1 таблетка на 1 кг веса, растереть, развести с водой и влить в пасть), энтеросгель (развести с водой до состояния киселя, вливать шприцем/спринцовкой в пасть), полипефам, энтеросорб, смекта (из расчета два пакетика на 10 — 15 кг. веса животного) т.п. Но не следует этого делать, если животное очень вялое, заторможенное, в коматозном состоянии, не может глотать или имеются судороги.

ЗАТЕМ СРОЧНО В КЛИНИКУ, МЕДЛИТЬ НЕЛЬЗЯ! Возьмите образец яда для того чтобы можно было определить антидоты и дозировку.

2. Если есть время до того как доставите животное в вет.клинику – промыть желудок (выпоив принудительно большим количеством кипячёной воды (НЕ солевым раствором, можно отравить животное самой солью). С осторожностью можно применить перекись водорода с водой – 1:1 (из расчета 1 ст. л средства на 3 кг веса животного). Либо надавив на корень языка) и кишечник с помощью клизмы с теплой водой.

3. Консультируясь с врачом по телефону, можно вколоть К-1 или Этамзилат (1 мл./10 кг веса) либо Дицинон (1 мл./10 кг веса) в дозировке, которую врач укажет.

Примерная дозировка К1 — 2,5 мг для крупных собак; 5 мг для мелких собак однократно подкожно или перорально, если рвота — НЕ внутримышечно.

Будьте внимательны, у витамина из Вашей аптечки может быть другая дозировка.

4. Возьмите с собой если есть Унитиол, К1 (либо Этамзилат, Дицинон), Атропин.

Например, Унитиол используют, если животное отравилось ядом, содержащим, помимо зоокумарина, яды мышьяка.

5. Можно давать собаке воду, крепкий холодный чай.

Давать молоко — рискованно!

3) ОТРАВЛЕНИЕ ДРУГИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Признаки отравления у собак:

Признаки отравления у собак различные. В зависимости от химической структуры ядовитого вещества отравление у собаки может проявляться по-разному. Молниеносные и острые случаи отравления характеризуются внезапным возникновением и ясно выраженными клиническими проявлениями. Хроническое же отравление развивается у собаки постепенно, и сразу распознать его владельцу или ветеринарному врачу довольно трудно.

Попав в организм собаки, яд поражает центральную нервную системы, желудочно-кишечный тракт, печень, сердце, легкие, почки, кожу.

Основная картина молниеносного или острого поражения тех или иных органов собаки возникает сразу же после отравления. Собака падает, голова у нее подергивается, она скрежещет зубами. Появляются многократная рвота, обильное слюнотечение, могут отмечаться судороги тела. Собаки нередко возбуждены, сознания их затемнено, они могут быть склонны к агрессии. В некоторых случаях отравления, наоборот, собаки угнетены, вялы, на кличку не реагируют, забиваются в темные углы. В течение нескольких часов у них развиваются поражения отдельных органов и наступает смерть.

Общие принципы оказания доврачебной помощи собаке:

Оказание помощи пострадавшей собаке — рудная задача не только для владельцев или проводников собак, но и для опытных ветеринарных врачей, так как обычно очень сложно определить, каким ядом отравилось животное. Но тем не менее доврачебная помощь собаке должна быть оказана в наиболее короткий срок.

При подозрении на отравление или при явной картине отравления необходимо прежде всего выяснить возможный характер яда и пути его проникновения в организм: через рот, органы дыхания, кожу. В этом могу помочь сведения, полученные от лиц, занимавшихся собакой в момент отравления.

Обнаруженные на месте отравления остатки корма, запахи газа, рвотные массы с характерным запахом и другие доказательства могут помочь быстро получить представление о характере яда. Только тогда возможно оказать правильную помощь пострадавшей собаке.

Рассмотрим меры оказание первой доврачебной помощи собаке при отравлении неизвестным ядом.

Оказание помощи складывается из следующих мероприятий:

а) добиться прекращения поступления яда в организм собаки;

б) если яд поступил в желудок, быстро вывести его из организма путем дачи рвотного;

в) снизить концентрацию яда в желудочно-кишечном тракте путем обильного питья и вызывания рвоты, постановкой очистительных клизм;

г) снизить концентрацию ядов в крови кровопусканием и одновременно введением внутривенных растворов глюкозы, хлорида натрия и др. (эта процедура выполняется только ветеринарным врачом);

д) в оперативном порядке восстановить нарушенные функции организма собаки.

Почти все лекарственные средства — антидоты, т.е. средства по оказанию помощи отравленным собакам, основаны на взаимодействии противоядий с веществами, вызвавшими отравление. Как пример можно привести нейтрализацию щелочей кислотами и, наоборот, кислот щелочами. Растров марганцовки бледно-розового цвета окисляет яд органического происхождения, т.е. приводит его в неактивное состояние. Для поглощения яда, находящегося в желудочно-кишечном тракте, необходимо давать животным адсорбенты: активированный уголь — карболен, жженую магнезию, мел, тальк, белую глину, молоко, крепкий холодный чай. Чтобы уменьшить всасывание ядов, следует использовать обволакивающие средства: напоить собаку слизистым отваром из геркулеса, риса и т.д. желательно с добавлением жира или яичного белка. Для быстрейшего выделения яда из организма собаку насильно поят большим количеством воды или мочегонного чая.

Если ядовитое вещество попало на поверхность тела собаки, вызвало повреждение шерстного покрова и воздействует на организм путем всасывания через кожу, то самый простой и верный способ оказания первой помощи — смывание яда обычной прохладной водой, лучше с мылом.

Если на кожу попали ядовитые вещества, которые легко растворяются в жирах, например хлорофос, и легко всасываются через неповрежденный кожный покров, их необходимо смывать только холодной водой, так как теплая вода резка увеличивает всасывание яда через кожу.

После оказания первой доврачебной помощи необходимо срочно проконсультироваться у ветеринарного врача.

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1 месяц, 4 недели назад

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