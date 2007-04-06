Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Обсуждение пород собак

Американский стаффордширский терьер

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КрИсТюНя

(гость)

(гость) Рейтинг: 6129



Новичок Сообщений

С 2007-04-06 Недавно мне сказали в магазине зоотоваров что если у собаки присутствует кровь стаффорда значит со временем он будет бросаться на животных т.е на всех собак.но так как у меня стафф+лабродор и ему уже почти 3 года,он стал бросаться даже на собак,извините,сучек! я думаю это не нормально. Владельцы стаффов оставте свои коменты по этому поводу и советы,пожалуйста. 07.02.2008 18:02

nia

Собаки 2

Рейтинг: 1043

Тбилиси

Собачий гуру Сообщений 761

С 2008-03-08 пригласи валерию, ... она выскажется!!! 09.04.2008 17:49 Ну и что, что в голове ветер? Зато мысли всегда свежие!

Volya

Собаки 1

Рейтинг: 390

Пермь

Опытный собаковод Сообщений 271

С 2008-04-01 nia, не надо Валерии Не зови, она и сама счас придет , не надо ВалерииНе зови, она и сама счас придет 09.04.2008 18:51

nia

Собаки 2

Рейтинг: 1043

Тбилиси

Собачий гуру Сообщений 761

С 2008-03-08 Volya, 09.04.2008 21:06 Ну и что, что в голове ветер? Зато мысли всегда свежие!

staffi

Рейтинг: 299



Опытный собаковод Сообщений 286

С 2008-04-10 стаффы- вообще добрые,хорошие,очень умные,способные,т.д.и питы-тоже!а вот другие чаще всего агрессивные,бросаются первыми,т.д.вот унас знакомые,кто имеет стаффов,питов,то они у них добрые,умные,не агрисивные,способные,сними нет никаких поблем,т.д.вожет ты воспитал своего пса не правельно,что он бросается на собак!и то,что бойцовая порода или была,то это не причём всё!!!это зависет от характера и как хозяин вопитает его,т.д.так что не думай так!вы заходите на другой форум,а не тут! вот у меня стаффы и очень добрые,хорошие,умные!стаффы- вообще добрые,хорошие,очень умные,способные,т.д.и питы-тоже!а вот другие чаще всего агрессивные,бросаются первыми,т.д.вот унас знакомые,кто имеет стаффов,питов,то они у них добрые,умные,не агрисивные,способные,сними нет никаких поблем,т.д.вожет ты воспитал своего пса не правельно,что он бросается на собак!и то,что бойцовая порода или была,то это не причём всё!!!это зависет от характера и как хозяин вопитает его,т.д.так что не думай так!вы заходите на другой форум,а не тут! 14.04.2008 02:25

Maxi

Рейтинг: 1

Москва

Новичок Сообщений 1

С 2008-04-14 Если прямо, то не стоит слушать то, что скажут продавцы или консультанты в магазине, пусть даже и зоотоваров! Метисы они вообще не предсказумы. У нас метис стафа - домашний подлиза, но на улице ведет себя жестко. Пока был маленьким дружил со всеми, после того как на него несколько раз жестко напали на прогулке ДОМАШНИЕ И ПОРОДИСТЫЕ собаки, прекратил воспринимать крупных собак вообще. И начал бросаться первым, когда к нему подходит любая крупная собака, причем дерется молча. Это решаемо, просто гуляйте на поводке, как мы. А к вопросу о воспитании (предыдущему автору): знаете, я выросла в семье, в которой были фокстерьеры, которые ходили на охоту, и могу точно сказать, что собаку далеко не каждой породы можно выгуливать без поводка и без намордника. Это завист конкретно от проды, если метис - то доли крови этой породы, и от ТЕМПЕРАМЕНТА ОТДЕЛЬНОЙ СОБАКИ в первую очередь !

А относительно агрессии стафов, их метисов и других собак - это не зависит от проды, просто если у собаки такой темперамет, то поводок, намордник, если совсем все жестко. И не слушайте вы не грамотых и не умных людей, а только не умный человек (и это мягко сказано) мог сказать вам то, что сказал! Пообщайтесь на форумах с людьми, у которых есть серьезные собаки и их метисы! 15.04.2008 00:16 Ольга (хозяйка Маси)

staffi

Рейтинг: 299



Опытный собаковод Сообщений 286

С 2008-04-10 вы это кому???если мне,то я не глупый человек и мне всё рассказывают кинологи,умные люди и не надо писать глупость!у меня очень было много собак и я з детства начила заниматься с собаками,дрессировать,читать про всех пород,т.д.читала все книги про стаффов,питов,других пород,узнавала,в нете заходила на сайты собак,т.д.увликаюсь,изучала кинологию,т.д.у меня много хороших знакомых у кого питы,стаффы,есть знакомый кинолог хороший,ещё один кинолог,где я хожу обучать своих собак!почему, я не грамотная?а вы уверены?может вы не грамотный,не умный,а только слушаеш тупых!вот тебя не надо слушать!что вы писали это брехня!вот его не сушайте!я вообщето уный человек и нормальный,не чего писать глупости!смотри на себя,других!разве увас не серьозная порода?всё равно есть что-то серьозное,т.д.не чего писать такого... 16.04.2008 21:29

110591

Собаки 1

Рейтинг: 80

Нижний Тагил

Новичок Сообщений 26

С 2008-06-03 Привет всем!У меня стаф и пит! 04.06.2008 19:54

stafford

Рейтинг: 225



Опытный собаковод Сообщений 212

С 2008-06-02 привет всем!а у меня два СТАФФА!!!))) 04.06.2008 23:09

Pampina

Собаки 1

Рейтинг: 136

Санкт-Петербург

Новичок Сообщений 33

С 2008-06-02 приветствуем у меня стаффик почти 1 года,ой напьюсь)))))) 05.06.2008 00:29 разве можно без него

stafford

Рейтинг: 225



Опытный собаковод Сообщений 212

С 2008-06-02 ПРИВЕТИК!!! 06.06.2008 20:02

impuls

Собаки 1

Рейтинг: 76

Санкт-Петербург

Новичок Сообщений 18

С 2008-06-07

Что значит со временем? И что значит кровь стаффорда? Все собаки индивидуальны, будь то метис или порода! Если собака не хочет общаться, играть с другими то и не надо к ним подводить, отвлекайте его, играйте с ним, ведь в первую очередь ему должно быть интересно с Вами! Вы идете гулять с ним, а не с другими, вот и гуляйте! А если он не может пройти мимо собак спокойно, то это уже недостаток воспитания! Сделайте так что б ему было намного интересней с Вами... Ведь не так уж и много взрослых собак могут играть со всеми остальными..Так что будьте ему другом на прогулках! Недавно мне сказали в магазине зоотоваров что если у собаки присутствует кровь стаффорда значит со временем он будет бросаться на животных 18.06.2008 10:41

perlamutra

Собаки 1

Рейтинг: 55

Воронеж

Новичок Сообщений 3

С 2008-06-10 И мы с Вами! 18.06.2008 13:32

Irbis

Собаки 1

Рейтинг: 62

Минск

Новичок Сообщений 10

С 2008-06-27 staffi, может я как-то не так прочла пост Макси, однако никаких нападок в твою сторону не углядела, обращение, как я поняла, было к стартпостеру:), не кипятись.

А на счёт того что говорят, мол стаффоры "убийцы" и вся кров их - кровь убийц - могу только сказать , что я, так точно за такие слова загрызть могу.

2КрИсТюНя: Действительно, если один малограмотный дурень сказал гадость про что-либо, неужели не возникает желания по тем же спец форумам полазить , почитать правду? 27.06.2008 17:49 "Быть нейтральным - не значит быть равнодушным и бесчувственным. Не надо убивать в себе чувства. Достаточно убить в себе ненависть" Геральт из Ривии, ведьмак. "Меня постоянно преследуют умные мысли... Но я всегода быстрее:)!"©

derivat

Собаки 2

Рейтинг: 117

Гомель

Новичок Сообщений 7

С 2008-06-09 но так как у меня стафф+лабродор и ему уже почти 3 года,он стал бросаться даже на собак,извините,сучек! я думаю это не нормально.

У меня ранее был кобель колли. Он был добрейшей собачкой, но что касалось меня — это было очень ревнивое создание. Он тоже кусал течных сук (причем с возрастом это становилось агрессивнее), если сука подходила ко мне ласкаться. Теперь я (мама полуторогодовалого сынули) имею кобеля стаффорда 5.5 лет отроду и еще у меня есть кот (сиамец) годовалый. Как мы уживаемся в однокомнатной квартире можете увидеть зайдя на мою страничку и посмотрев фото.

И еще могу добавить, если нужна консулитация по воспитанию собак (а особеено стаффордов), то можно обращаться в личку. Ну эти слова можно отнести не только в стаффорду. Причин такого поведения может быть несколько. Если у вас кобель и не развязан, то в этом и может крыться причина агрессии (типа хочу, но незнаю что делать). Так же он может так себя вести, если его или Вас ранее обижали такие собаки. А так же у него может быть элементарная ревность (ревнует Вас ко всем). А вообще у Вас курс ОКД и ЗКС пройден? Вполне вероятно, что он Вас просто охраняет, но не умеет делать это правильно.У меня ранее был кобель колли. Он был добрейшей собачкой, но что касалось меня — это было очень ревнивое создание. Он тоже кусал течных сук (причем с возрастом это становилось агрессивнее), если сука подходила ко мне ласкаться. Теперь я (мама полуторогодовалого сынули) имею кобеля стаффорда 5.5 лет отроду и еще у меня есть кот (сиамец) годовалый. Как мы уживаемся в однокомнатной квартире можете увидеть зайдя на мою страничку и посмотрев фото.И еще могу добавить, если нужна консулитация по воспитанию собак (а особеено стаффордов), то можно обращаться в личку. 30.06.2008 09:09

stafford

Рейтинг: 225



Опытный собаковод Сообщений 212

С 2008-06-02 так он воспитал и думает,что собака такая... 06.07.2008 11:15

Диана

(гость)

(гость) Рейтинг: 6129



Новичок Сообщений

С 2007-04-06 Вопервых,У стаффордов инстинкт драться, но в основном с кобелями. Вовторых, всё зависит от хозяина! 24.09.2008 16:36

aleksa1963

Рейтинг: 8

Санкт-Петербург

Новичок Сообщений 2

С 2008-09-23 Вопервых,У стаффордов инстинкт драться, но в основном с кобелями. Вовторых, всё зависит от хозяина! Совершенно с вами согласна!!! Стаффы,собаки -компаньоны,дерутся питы! Моему стаффу 3 года,он никогда ни с кем не дрался! Но если другая собака начинает лаять или рычать на него,т.е.провоцировать,он просто молча делает стойку,холка встаёт дыбом...и ждёт...Но я таких ситуаций стараюсь избегать,держу его и говоро-нельзя,фу и т.д.Зубки-то у них о-го-го!!! Да и других собак тоже жалко...И конечно-же огромное значение имеет воспитание!!! Что хозяин захочет сделать из своей собаки,то и получит !!! 24.09.2008 17:04 Стэфф

Алина

(гость)

(гость) Рейтинг: 6129



Новичок Сообщений

С 2007-04-06

народ помогите мне воспитать маленького стафрдёнка хочу чтобы она была послушная кто решится мне помочь пишите egor_hii@mail.ru 26.12.2008 15:43