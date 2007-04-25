Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Кормление собак

Сухой корм: за и против

Автор Сообщение

Tavrika

Собаки 1

Рейтинг: 93



Новичок Сообщений 21

С 2007-04-25 Кто за и против сухого корма? Сухой корм вреден в больших количествах. У животных возникают камни в почках. Сухой корм - это для собак как конфетки, нельзя же ребенку давать 100 конфет в день,у него будет диабет. Также с собакой. Вы же не хотите, чтобы ваш любимец заболел.=(( Мой кот умер от камней в почках, слишком часто давали ему сухой корм. =(( 28.04.2007 17:24

Orakul

Рейтинг: 8



Новичок Сообщений 7

С 2007-04-25 В рекламе говорят, что сухой корм придает шерсти блеск. Может и так. Но я сам знаю, что корм вреден. Потому предпочитаю давать его в качестве приза собаке за исполнение команд. 28.04.2007 17:32

Butcher

Собаки 1

Рейтинг: 151

Екатеринбург

Новичок Сообщений 19

С 2007-04-06 Большинство заводчиков кормит своих собак сушкой с добавлением натуралки.Только корм должен быть качественным (и, как следствие, он дорогой). Хотя есть мнение, что нельзя смешивать сухой корм с натуральным, потому что для их переваривания неоходимы разные ферменты. На этот счет некоторые ветеринары говорят, что можно собаку приучить и к тому, и к другому, чтобы не было шока, если исчезнет один вид корма (поехали в поход, на дачу или пропал из продажи сухой корм). Только при этом КПД усваиваемости пищи снижается на 10-15%. Я лично кормлю своего щенка с полутора месяцев Про Планом и еще он доедает все за детьми + иногда мясо, рубец, уши говяжьи, всяческие фруты и овощи в небольших количествах. Пес абсолютно здоров, ни разу не было расстройства пищеварения, растет как на дрожжах.))) 29.04.2007 08:20

sasha

Собаки 58

Рейтинг: 3864

Мытищи

Опытный собаковод Сообщений 453

С 2007-02-03 А я как появилась собака, стал думать, чем ее кормить, так как сам приверженец натуральной еды и раздельного питания, сухой корм что то не очень хотел давать, почитал в инете нашел систему BARF, то есть питание в основном сырыми продуктами-куриными шейками крылышками и овоши(покупаю замороженные в пакетах), иногда каши даю, пока вроде доволен, хотя не сказать что совсем нет недостатков у этой системы. А сухой корм ветеринары говорят полезен тока дорогой, педигри, чаппи-гадость ужасная, так что если кормить сушкой, то только качественной. 29.04.2007 11:01 Администратор

Mora

Собаки 5

Рейтинг: 429

Архангельск

Бывалый Сообщений 91

С 2007-03-29 я честно говоря с опаской отношусь к сухим кормам. иногда можно угостить, но постоянно кормить не рискну. 14.05.2007 09:27 Чрез тернии к звездам!

Laska

Собаки 1

Рейтинг: 144

Москва

Бывалый Сообщений 69

С 2007-06-15 Ласка с самого щенячества была у нас на сухом корме (Nutra Gold), поскольку страдает аллергией на всё, что только можно... Последнее время стала капризничать, отказываться от еды, и пришлось вводить натуральный корм - каши и капельку мяса. Уши чешет, пузом о пол трётся - но против сухого корма высказывается категорически! 15.06.2007 11:20

galyuwa

Рейтинг: 155

Москва

Новичок Сообщений 33

С 2007-03-26 Да, у моей тоже аллергия началась-вот и не понятно почему, то ли гадость какую то добавляют в мясо, так то мясо-вроде самая физиологичная еда, что думаете? 15.06.2007 11:54

Laska

Собаки 1

Рейтинг: 144

Москва

Бывалый Сообщений 69

С 2007-06-15 А что за мясо? Обычное покупное мясо, какое сами едите, или консервы? 15.06.2007 18:47

Travka

Собаки 1

Рейтинг: 123

Москва

Бывалый Сообщений 52

С 2007-06-17 Если собака всю жизнь на натуральном корме, приучить её к сухому практически невозможно. Когда ветеринар посоветовал перевести Травку на сухой (хороший, дорогой - Hill`s) корм, она демонстрации протеста устраивала и практически перестала есть. :( 17.06.2007 00:35

Agata

Собаки 2

Рейтинг: 11736

Белгород

Собачий гуру Сообщений 10985

С 2007-06-27 А я читала целую длинную статью о сухом корме и о том, как расшифровывать этикетки. После этого желание покупать корм пропало окончательно, хотя я и до этого была за натуралку. А хорошие корма, действительно, дорогие – у нас в городе их даже не продают. И, по моим подсчетам, за эти деньги можно кормить собаку говядиной, которая, в любом случае, лучше любого сухого корма (если есть время на приготовление). 14.07.2007 20:09 Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.

Raila

Рейтинг: 84

Новосибирск

Новичок Сообщений 45

С 2007-05-18 Агата, посвятите нас, что за статья, может быть ссылку на нее дадите, и что вы там на шифровали? И почему пропало желание покупать корм? 21.07.2007 23:33

Agata

Собаки 2

Рейтинг: 11736

Белгород

Собачий гуру Сообщений 10985

С 2007-06-27 надеюсь, что это та ссылка: http://www.gsdog.ru/care/label.html 23.07.2007 02:50 Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.

Mora

Собаки 5

Рейтинг: 429

Архангельск

Бывалый Сообщений 91

С 2007-03-29 Да... весьма жутко. Теперь я даже угощать этим не буду. Пускай натуралку жует, она тоже вкусная )))) 24.07.2007 20:56 Чрез тернии к звездам!

Raila

Рейтинг: 84

Новосибирск

Новичок Сообщений 45

С 2007-05-18 Благодарю за статью. Прочла. Да, на самом деле сухие корма - вещь весьма подозрительная, особенно то, что делают в России, потому что, увы, но в нашей стране очень много подделывают всего. 26.07.2007 00:35

Agata

Собаки 2

Рейтинг: 11736

Белгород

Собачий гуру Сообщений 10985

С 2007-06-27 А у нас в городе дорогие импортные сухие корма вообще не продают. Приходится поощрять всякой гадостью. 31.07.2007 11:01 Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.

Queeny

Собаки 2

Рейтинг: 370

Санкт-Петербург

Со стажем Сообщений 192

С 2007-07-04 У нас в России вообще мало чего делать умеют. Мы ремонтируемся, все, что по незнанию брали нашенского производства пришлось выбросить или плеваться при пользовании. Теперь только иностранных производителей берем.

Что уж говорить о кормах для животных! У меня бывшая собака обожала Роял Канин. Брат, живущий заграницей, говорил, что у нее губа не дура (другие корма она не ела). Но когда этот корм стали производить у нас, она от него отказалась. Такая же ситуация у моей подруги и ее кота, корм Хиллс кажется, точно не помню.



Сейчас кормлю ПроПланом. Строго по весу. Плюс даем творог, арбуз и лакомства (сыр, хлеб (!), Эуканубовские бисквиты). 31.07.2007 16:11 http://themysticgrove.com/queeny/

Agata

Собаки 2

Рейтинг: 11736

Белгород

Собачий гуру Сообщений 10985

С 2007-06-27 Как у вас с туалетом после арбуза? Мы после помидор бегом на улицу бежим - арбуз даже не рискую давать. 09.08.2007 20:35 Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.

galyuwa

Рейтинг: 155

Москва

Новичок Сообщений 33

С 2007-03-26 Я вот тоже подумываю перевести на сухой корм, раньше кормила Barf слышали о таком?сырое мясо, в основном куриные крылья и шейки, но что то началась аллергия, точнее стафилококк, перестала давать сырое-стало лучше, теперь даже не знаю чем кормить :( 09.08.2007 22:56

Agata

Собаки 2

Рейтинг: 11736

Белгород

Собачий гуру Сообщений 10985

С 2007-06-27 Раньше о Barf не слышала. Единственное, что нашла об этом - http://www.dog.ru/index.php3?mode=1&id=31443

Я тоже кормила раньше курицей с гречкой, потом чуть-чуть опухли глаза. Выяснилось, что аллергия у собак бывает только на кур и гречку.

Сейчас кормлю говядиной - разорилась. 09.08.2007 23:42 Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.