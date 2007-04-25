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Топ 100 тем Топ 100 участников Форум Кормление собак
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Кто за и против сухого корма? Сухой корм вреден в больших количествах. У животных возникают камни в почках. Сухой корм - это для собак как конфетки, нельзя же ребенку давать 100 конфет в день,у него будет диабет. Также с собакой. Вы же не хотите, чтобы ваш любимец заболел.=(( Мой кот умер от камней в почках, слишком часто давали ему сухой корм. =((
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В рекламе говорят, что сухой корм придает шерсти блеск. Может и так. Но я сам знаю, что корм вреден. Потому предпочитаю давать его в качестве приза собаке за исполнение команд.
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Большинство заводчиков кормит своих собак сушкой с добавлением натуралки.Только корм должен быть качественным (и, как следствие, он дорогой). Хотя есть мнение, что нельзя смешивать сухой корм с натуральным, потому что для их переваривания неоходимы разные ферменты. На этот счет некоторые ветеринары говорят, что можно собаку приучить и к тому, и к другому, чтобы не было шока, если исчезнет один вид корма (поехали в поход, на дачу или пропал из продажи сухой корм). Только при этом КПД усваиваемости пищи снижается на 10-15%. Я лично кормлю своего щенка с полутора месяцев Про Планом и еще он доедает все за детьми + иногда мясо, рубец, уши говяжьи, всяческие фруты и овощи в небольших количествах. Пес абсолютно здоров, ни разу не было расстройства пищеварения, растет как на дрожжах.)))
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А я как появилась собака, стал думать, чем ее кормить, так как сам приверженец натуральной еды и раздельного питания, сухой корм что то не очень хотел давать, почитал в инете нашел систему BARF, то есть питание в основном сырыми продуктами-куриными шейками крылышками и овоши(покупаю замороженные в пакетах), иногда каши даю, пока вроде доволен, хотя не сказать что совсем нет недостатков у этой системы. А сухой корм ветеринары говорят полезен тока дорогой, педигри, чаппи-гадость ужасная, так что если кормить сушкой, то только качественной.
Администратор
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я честно говоря с опаской отношусь к сухим кормам. иногда можно угостить, но постоянно кормить не рискну.
Чрез тернии к звездам!
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Ласка с самого щенячества была у нас на сухом корме (Nutra Gold), поскольку страдает аллергией на всё, что только можно... Последнее время стала капризничать, отказываться от еды, и пришлось вводить натуральный корм - каши и капельку мяса. Уши чешет, пузом о пол трётся - но против сухого корма высказывается категорически!
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Да, у моей тоже аллергия началась-вот и не понятно почему, то ли гадость какую то добавляют в мясо, так то мясо-вроде самая физиологичная еда, что думаете?
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А что за мясо? Обычное покупное мясо, какое сами едите, или консервы?
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Если собака всю жизнь на натуральном корме, приучить её к сухому практически невозможно. Когда ветеринар посоветовал перевести Травку на сухой (хороший, дорогой - Hill`s) корм, она демонстрации протеста устраивала и практически перестала есть. :(
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А я читала целую длинную статью о сухом корме и о том, как расшифровывать этикетки. После этого желание покупать корм пропало окончательно, хотя я и до этого была за натуралку. А хорошие корма, действительно, дорогие – у нас в городе их даже не продают. И, по моим подсчетам, за эти деньги можно кормить собаку говядиной, которая, в любом случае, лучше любого сухого корма (если есть время на приготовление).
Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.
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Агата, посвятите нас, что за статья, может быть ссылку на нее дадите, и что вы там на шифровали? И почему пропало желание покупать корм?
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надеюсь, что это та ссылка: http://www.gsdog.ru/care/label.html
Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.
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Да... весьма жутко. Теперь я даже угощать этим не буду. Пускай натуралку жует, она тоже вкусная ))))
Чрез тернии к звездам!
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Благодарю за статью. Прочла. Да, на самом деле сухие корма - вещь весьма подозрительная, особенно то, что делают в России, потому что, увы, но в нашей стране очень много подделывают всего.
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А у нас в городе дорогие импортные сухие корма вообще не продают. Приходится поощрять всякой гадостью.
Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.
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У нас в России вообще мало чего делать умеют. Мы ремонтируемся, все, что по незнанию брали нашенского производства пришлось выбросить или плеваться при пользовании. Теперь только иностранных производителей берем.
Что уж говорить о кормах для животных! У меня бывшая собака обожала Роял Канин. Брат, живущий заграницей, говорил, что у нее губа не дура (другие корма она не ела). Но когда этот корм стали производить у нас, она от него отказалась. Такая же ситуация у моей подруги и ее кота, корм Хиллс кажется, точно не помню.
Сейчас кормлю ПроПланом. Строго по весу. Плюс даем творог, арбуз и лакомства (сыр, хлеб (!), Эуканубовские бисквиты).
http://themysticgrove.com/queeny/
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Как у вас с туалетом после арбуза? Мы после помидор бегом на улицу бежим - арбуз даже не рискую давать.
Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.
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Я вот тоже подумываю перевести на сухой корм, раньше кормила Barf слышали о таком?сырое мясо, в основном куриные крылья и шейки, но что то началась аллергия, точнее стафилококк, перестала давать сырое-стало лучше, теперь даже не знаю чем кормить :(
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Раньше о Barf не слышала. Единственное, что нашла об этом - http://www.dog.ru/index.php3?mode=1&id=31443
Я тоже кормила раньше курицей с гречкой, потом чуть-чуть опухли глаза. Выяснилось, что аллергия у собак бывает только на кур и гречку.
Сейчас кормлю говядиной - разорилась.
Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.
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На гречку аллергия? У нас вроде нет аллергии на гречку, и у первой собаки не было. А куры действительно аллергенны, красная морковка - тоже, сырая говядина у моей собаньки в щенячестве тоже вызывала зуд...
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В он-лайн(1): Billypieve