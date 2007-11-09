Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Обсуждение пород собак

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Американский питбультерьер
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  • Сообщений     5
  • С 2007-11-09

Приглашаем к общению всех любителей породы.Рады найти новых друзей!!!
Племенной питомник АПБТ"PIT MUST SURVIVE"

цитироватьобратиться по нику09.11.2007 19:30

ПЛЕМЕННОЙ ПИТОМНИК АПБТ"PIT MUST SURVIVE"
  • Сообщений     19
  • С 2007-10-03

Расскажите пожалуйста, это порода считается бойцовской или у неё есть другие назначения?

цитироватьобратиться по нику09.11.2007 22:57

  • Сообщений     5
  • С 2007-11-09

Булат.
Такого термина, как бойцовые собаки,в кинологии нет...
Питбуль многофункциональная порода,хотя и имеет свою специфику.

цитироватьобратиться по нику10.11.2007 18:34

ПЛЕМЕННОЙ ПИТОМНИК АПБТ"PIT MUST SURVIVE"
  • Сообщений     94
  • С 2007-09-27

Думаю, самое лучшее применение такой породы-спорт и активный отдых на природе. Т.е. я хочу сказать, что любой собаки, а собенно темпераментной необходимы значительные физические нагрузки.

цитироватьобратиться по нику12.11.2007 19:22

  • Сообщений     132
  • С 2007-12-06

Предназначение питбуля как и любой другой собаки прежде всего быть другом. А вообще если брать ее происхождение то прародитель - бультерьер, который был охотничьей собакой на кабана.

цитироватьобратиться по нику07.12.2007 16:26

  • Сообщений     
  • С 2007-04-06

А подскажите, что означает первые буквы PR в кличке собаки?

цитироватьобратиться по нику18.01.2008 18:23

  • Сообщений     761
  • С 2008-03-08

ой, пригласите сюда Валерию, ей здесь будет комфортно, и она оставит в покое другие отделы форума

цитироватьобратиться по нику09.04.2008 16:57

Ну и что, что в голове ветер? Зато мысли всегда свежие!
  • Сообщений     
  • С 2007-04-06

питбули- самые классные,красивые! у меня питбуль-гром,ему два года,он хорошенький,милый,добый,а когда охраняет,то грозные,серьёзный,чует опасность,осторожный,готовый,т.д. я иногда с ним на охоту иду,короче,везде я сним лажу!!!сним не скучно и не страшно!

цитироватьобратиться по нику09.04.2008 23:31

  • Сообщений     286
  • С 2008-04-10

приветик всем!посмотрите на моих стаффиков!есть и питбуль!

цитироватьобратиться по нику10.04.2008 15:52

  • Сообщений     286
  • С 2008-04-10

приветик мвсем!!!посмотрите фотки новые мои!

цитироватьобратиться по нику11.04.2008 01:34

  • Сообщений     2
  • С 2008-04-30

Привет,всем, Можете написать про Амстафоф и Питбулей.
Я имею в веду отличия их темпераментов,из жизненый примеров.

Благодарю.

цитироватьобратиться по нику02.05.2008 13:27

  • Сообщений     286
  • С 2008-04-10

Eka,привет!а у тебя какая порода?напиши оней,как завут,т.д.

цитироватьобратиться по нику24.05.2008 00:55

  • Сообщений     
  • С 2007-04-06

staffi, дело в том что собаки у меня нет.
Обстоятельсва не позволяют....
Однако тяга к породе Амстафоф и Питов безгранична,
Породы очень родственны,вот и интересно какие характерные у них различия...Особенно интересно услышать это от того , кто в своей жизни имел ( имеет ) опыт общения с этими красавцами...

цитироватьобратиться по нику08.06.2008 14:24

  • Сообщений     49
  • С 2008-06-06

Eka, приветик!У меня стафик Дана. Жаль что у тебя нет собаки...

цитироватьобратиться по нику08.06.2008 16:25

ВСЕ СОБАКИ РАЗНЫЕ,НО ИХ ОБЬЕДИНЯЕТ ОДНО - БЕСКОНЕЧНАЯ,ПРЕДАННАЯ ЛЮБОВЬ К ЧЕЛОВЕКУ.ОНИ ВСЕГДА НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ...
  • Сообщений     212
  • С 2008-06-02

Eka, приветик!уменя два стаффа-красавица и красавец!!!))) питов-я тоже люблю!)))у меня есть много знакомых у кого питы,стаффы...))) что вы хотите узнать,что интересно?)))

цитироватьобратиться по нику08.06.2008 19:24

  • Сообщений     212
  • С 2008-06-02

Ека,а из-за чего не можешь держать собаку?какая причина?

цитироватьобратиться по нику08.06.2008 19:26

  • Сообщений     
  • С 2007-04-06

110991, Привет, сожелею на счёт Демона...
Господь всегда забирает к себе самых лучших....

цитироватьобратиться по нику09.06.2008 12:20

  • Сообщений     
  • С 2007-04-06

stafford, Здравствуй,твои стаффы неотразимы...
Мне интересны их характеры,есть ли какие-то коренные различия в их поведении?
Самым веским фактором отсутсвия собаки в доме являеться сожитель,нет жилплощадь позволяет с полна,но близкий человек никак не разделяет любви к этому сокровищу...

цитироватьобратиться по нику09.06.2008 12:27

  • Сообщений     212
  • С 2008-06-02

Спасибо!)))смысли,какие?что именно хотите узнать про них?))) напишите вопросы,что хотите именно узнать,а я отвечу!)))просто,я могу много чего написать хорошего и не то,что вы хотели узнать,т.д.напишите,что для вас главнее...)))ОК?

цитироватьобратиться по нику09.06.2008 13:40

  • Сообщений     
  • С 2007-04-06

stafford, ок
В 1898г. в США был организован United Kennel Club (UKC)
основной задачей которого стала селекционная работа с питбультерьерами.При этом основное внимание продолжали уделять именно боевым качествам этих собак....
Те же собаководы,которые были противниками собачих боёв начали ориентироваться не на рабочие качества а на экстерьер и улучшение характера,таким образом В 1936г. там же в штатах , новая линия питбультерьеров была зарагестрирована как порода стаффордширский терьер в American Kennel Club (AKC) С тех пор заводчики разделились на два лагеря : в UKC регистрировались собаки с выраженными бойцовскими качествами - такие как американские питбультерьеры,а в AKC эта порода не призновалась и не допускалась к выставок и племенному разведению.
Сложилась весьма странная ситуация, когда одинаковые собаки стали относиться к разным породам , в зависимости от того в каком из двух выше указанных клубов они были зарегистрированы.

Отсюда и вопрос :)

Конечно все собаки разные ...
Но Все прекрасно понимают что поведение собаки зависит от её воспитания,не мало важно какая психика была у её родителей ...
У меня не было опыта общения с питбулями.
Со стаффами было,мне интересно , коль вы : stafford
имеете богатый опыт в общении с обоими этими породами :

Что в них разного ? Кто по вашему более склонен к аргрессии ?
Как питы ведут себя по отношению к гостям дома ?
Кто из них являеться более покладистым на дрессуре ?

Зарание благодарю за ответы . :)

цитироватьобратиться по нику09.06.2008 14:16

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