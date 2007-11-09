Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Обсуждение пород собак

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Приглашаем к общению всех любителей породы.Рады найти новых друзей!!!
Племенной питомник АПБТ"PIT MUST SURVIVE"
ПЛЕМЕННОЙ ПИТОМНИК АПБТ"PIT MUST SURVIVE"
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Расскажите пожалуйста, это порода считается бойцовской или у неё есть другие назначения?
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Булат.
Такого термина, как бойцовые собаки,в кинологии нет...
Питбуль многофункциональная порода,хотя и имеет свою специфику.
ПЛЕМЕННОЙ ПИТОМНИК АПБТ"PIT MUST SURVIVE"
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Думаю, самое лучшее применение такой породы-спорт и активный отдых на природе. Т.е. я хочу сказать, что любой собаки, а собенно темпераментной необходимы значительные физические нагрузки.
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Предназначение питбуля как и любой другой собаки прежде всего быть другом. А вообще если брать ее происхождение то прародитель - бультерьер, который был охотничьей собакой на кабана.
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А подскажите, что означает первые буквы PR в кличке собаки?
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ой, пригласите сюда Валерию, ей здесь будет комфортно, и она оставит в покое другие отделы форума
Ну и что, что в голове ветер? Зато мысли всегда свежие!
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питбули- самые классные,красивые! у меня питбуль-гром,ему два года,он хорошенький,милый,добый,а когда охраняет,то грозные,серьёзный,чует опасность,осторожный,готовый,т.д. я иногда с ним на охоту иду,короче,везде я сним лажу!!!сним не скучно и не страшно!
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приветик всем!посмотрите на моих стаффиков!есть и питбуль!
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приветик мвсем!!!посмотрите фотки новые мои!
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Привет,всем, Можете написать про Амстафоф и Питбулей.
Я имею в веду отличия их темпераментов,из жизненый примеров.
Благодарю.
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Eka,привет!а у тебя какая порода?напиши оней,как завут,т.д.
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staffi, дело в том что собаки у меня нет.
Обстоятельсва не позволяют....
Однако тяга к породе Амстафоф и Питов безгранична,
Породы очень родственны,вот и интересно какие характерные у них различия...Особенно интересно услышать это от того , кто в своей жизни имел ( имеет ) опыт общения с этими красавцами...
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Eka, приветик!У меня стафик Дана. Жаль что у тебя нет собаки...
ВСЕ СОБАКИ РАЗНЫЕ,НО ИХ ОБЬЕДИНЯЕТ ОДНО - БЕСКОНЕЧНАЯ,ПРЕДАННАЯ ЛЮБОВЬ К ЧЕЛОВЕКУ.ОНИ ВСЕГДА НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ...
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Eka, приветик!уменя два стаффа-красавица и красавец!!!))) питов-я тоже люблю!)))у меня есть много знакомых у кого питы,стаффы...))) что вы хотите узнать,что интересно?)))
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Ека,а из-за чего не можешь держать собаку?какая причина?
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110991, Привет, сожелею на счёт Демона...
Господь всегда забирает к себе самых лучших....
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stafford, Здравствуй,твои стаффы неотразимы...
Мне интересны их характеры,есть ли какие-то коренные различия в их поведении?
Самым веским фактором отсутсвия собаки в доме являеться сожитель,нет жилплощадь позволяет с полна,но близкий человек никак не разделяет любви к этому сокровищу...
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Спасибо!)))смысли,какие?что именно хотите узнать про них?))) напишите вопросы,что хотите именно узнать,а я отвечу!)))просто,я могу много чего написать хорошего и не то,что вы хотели узнать,т.д.напишите,что для вас главнее...)))ОК?
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stafford, ок
В 1898г. в США был организован United Kennel Club (UKC)
основной задачей которого стала селекционная работа с питбультерьерами.При этом основное внимание продолжали уделять именно боевым качествам этих собак....
Те же собаководы,которые были противниками собачих боёв начали ориентироваться не на рабочие качества а на экстерьер и улучшение характера,таким образом В 1936г. там же в штатах , новая линия питбультерьеров была зарагестрирована как порода стаффордширский терьер в American Kennel Club (AKC) С тех пор заводчики разделились на два лагеря : в UKC регистрировались собаки с выраженными бойцовскими качествами - такие как американские питбультерьеры,а в AKC эта порода не призновалась и не допускалась к выставок и племенному разведению.
Сложилась весьма странная ситуация, когда одинаковые собаки стали относиться к разным породам , в зависимости от того в каком из двух выше указанных клубов они были зарегистрированы.
Отсюда и вопрос :)
Конечно все собаки разные ...
Но Все прекрасно понимают что поведение собаки зависит от её воспитания,не мало важно какая психика была у её родителей ...
У меня не было опыта общения с питбулями.
Со стаффами было,мне интересно , коль вы : stafford
имеете богатый опыт в общении с обоими этими породами :
Что в них разного ? Кто по вашему более склонен к аргрессии ?
Как питы ведут себя по отношению к гостям дома ?
Кто из них являеться более покладистым на дрессуре ?
Зарание благодарю за ответы . :)
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