Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Обсуждение пород собак

Eka

(гость)

(гость) Рейтинг: 6129



Новичок Сообщений

С 2007-04-06

stafford, ок

В 1898г. в США был организован United Kennel Club (UKC)

основной задачей которого стала селекционная работа с питбультерьерами.При этом основное внимание продолжали уделять именно боевым качествам этих собак....

Те же собаководы,которые были противниками собачих боёв начали ориентироваться не на рабочие качества а на экстерьер и улучшение характера,таким образом В 1936г. там же в штатах , новая линия питбультерьеров была зарагестрирована как порода стаффордширский терьер в American Kennel Club (AKC) С тех пор заводчики разделились на два лагеря : в UKC регистрировались собаки с выраженными бойцовскими качествами - такие как американские питбультерьеры,а в AKC эта порода не призновалась и не допускалась к выставок и племенному разведению.

Сложилась весьма странная ситуация, когда одинаковые собаки стали относиться к разным породам , в зависимости от того в каком из двух выше указанных клубов они были зарегистрированы.



Отсюда и вопрос :)



Конечно все собаки разные ...

Но Все прекрасно понимают что поведение собаки зависит от её воспитания,не мало важно какая психика была у её родителей ...

У меня не было опыта общения с питбулями.

Со стаффами было,мне интересно , коль вы : stafford

имеете богатый опыт в общении с обоими этими породами :



Что в них разного ? Кто по вашему более склонен к аргрессии ?

Как питы ведут себя по отношению к гостям дома ?

Кто из них являеться более покладистым на дрессуре ?



Зарание благодарю за ответы . :) 09.06.2008 14:16