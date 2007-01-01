Аукционы на картины с собаками

Кажется, мода на полотна с изображениями собак набирает обороты, принося неплохие дивиденды тому, кто ее придерживается. Эти картины столь популярны, что портрет животного на холсте кисти хорошего художника стоит больших денег.



На недавно прошедшем ежегодном аукционе картин в Манхэттене, были установлены новые мировые рекорды по стоимости полотен с изображением собак. Аукцион вызвал значительный интерес, и даже ажиотаж. Аукционный дом был заполнен коллекционерами, борющимися за свои любимые породы собак в искусстве. За самую высокую цену с молотка были проданы полотна Уильяма Генри Гамильтона Trood (1860-1899).



Причем, непревзойденный художник-анималист и скульптор, специализирующийся на изображении собак, Уильям Гамильтон установил 2 мировых рекорда по стоимости картин.



«Dejeuner» («Завтрак»), картина, изображающая трапезу собак и кошек у большого блюда, быстро побила предпродажную оценку в $ 50 000-70 000 и была продана за $ 194 500, а это - новый мировой рекорд для художника. Но «Dejeuner» удерживала пальму первенства недолго: час спустя, вновь был установлен рекорд. Один из изысканных лотов «Собаки в питомнике»(1898 год; полдюжины собак смотрят на птицу вне клетки), оцененный в $ 60 000-80 000, был продан за $ 212 500.



Самая высокая цена, когда-либо заплаченная за картину с изображение собаки, принадлежит Джорджу Стаббсу (1724-1806). Художник писал главным образом лошадей, но портрет Ньюфаундленда размером 6х7 футов был продан за $ 3,6 миллионов в 1999 году.



Американский художник Кассиус Марцелл Кулидж (1884-1934) известен своими причудливыми изображениями собак играющих в покер. На аукционе в Нью-Йорке одна из этих картин была продана в 2008 году за $ 602 500. Но, хотя у картин Кулидж и есть свои преданные поклонники, они не считаются частью собачьего арт-рынка, уж больно они своеобразны.

1 год, 10 месяцев назад