Собака породы Питбуль спас ценной своей жизни свою хозяйку и ее внучку

Случилось данное происшествие в одной из американских семей. Бабушка Эмма и ее внучка Мария отдыхали субботним днем. Бабушка сидела в кресле и вязала свитер, внучка лежала на диване, смотря телевизор, как вдруг она услышала шипение, внучка в ужасе взглянула на пол и увидела змею, которая была в двух метрах от нее. Мария резко ринулась к бабушке, и они убежали в другую комнату, как потом они поняли, змея попала к ним через щель на кухне, которую они все никак не могли заделать.



Прошло немного времени, и они решили выглянуть за дверь, как вдруг они увидели змею, которая очень сильно шипела, при этом выбрызгивая яд, хотела напасть на людей. Но вдруг, откуда не возьмись, прибежал пес, по имени Чив и со всей силы напал на змею, ухватившись зубами за ее туловище, но змея смогла выкрутиться, укусив пса за челюсть. Чив спустя совсем короткое время упал на пол и начал задыхаться.



Хозяева пытались спасти собаку, отвез ее к ветеринару, однако врач не смог ему помочь, так как после укуса прошло уже 25 минут, и яд успел распространиться по телу, через несколько минут пес умер. Своей жизнью он спас своих хозяев.



Бабушка отметила: «Чив в последние секунды своей жизни, когда я к нему обращалась по имени, нашел в себе силы чтобы повилять хвостиком и почти сразу же умер».

1 год, 1 месяц назад