Маленькой собачке удалось прогнать трех довольно крупных медведей

Удивительный случай произошел в США. Маленький домашний питомец, породы французский бульдог, спас дом своих хозяев от медведей, которые смогли пробраться в дом.



Три медведя, в поиске легкой и простой наживы решили пробраться в один из домов и найти для себя что-то съедобное. Но как только они пробрались в дом, их сразу же заметил маленький песик, который встал у них на пути и грозным своим видом показывал все свое недовольство и проявлял большую храбрость.



Песик ориентировался очень быстро и немедля набросился на медведей с лаем, защищая своих хозяев и их имущество. Он вцепился одному из незваных гостей за лапу и не отпускал ее довольно долго, при этом злостно рычал. Такого отважного и храброго зверя медведи не ожидали увидеть, и скорее всего, видели впервые, поэтому они по-настоящему испугались такого отпора и кинулись убегать в разные стороны, через секунду их след простыл, а смелый французский бульдог лаял им в след и продолжал бежать за одним из медведей.



По словам масс-медиа, пес проявил настоящие сверхспособности и дал очень достойный отпор нежданным гостям. При этом собака осталась невредимой, ее хозяева гордятся своим сторожевым псом и утверждают, что эта собачка даст отпор кому угодно, с ней никакой вор и хищник вовсе не страшны.

1 год, 1 месяц назад