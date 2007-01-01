«Баскетболист и Нелли. Собачья повесть» - книга об уникальной паре собак

«Баскетболист и Нелли. Собачья повесть» - книга об уникальной паре собак, которая уже прославилась на весь рунет.



Про них сняты видеоклипы, написаны десятки статей, им посвящены стихи, а теперь ещё и самая настоящая книга.



Думаете, они – неоднократные призёры выставок? Вовсе нет. Баскетболист и Нелли – обычные дворовые собаки, но их уникальная история уже объединила многих людей.



«Собачья повесть» приоткрывает дверь в мир бродячих животных, где каждый день на кону стоит чья-то жизнь, каждую минуту идёт борьба за выживание. Сложно представить себе менее подходящее место для любви, чем холодная подворотня. Но именно здесь родилась история наших героев, полная преданности и самоотверженности, перед которой снимают шляпу все, кто знает Баскетболиста и Нелли.



«Мне показалось, что эта история достойна быть рассказанной», - призналась автор книги в одном из своих интервью.



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1 год, 1 месяц назад