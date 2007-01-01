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Мыльные пузыри для собак

Китайская компания Amazon известна своими нестандартными товарами, в том числе и для владельцев животных. На этот раз они отличились, предложив покупателям для игры с их любимцами аппарат для создания большого количества съедобных мыльных пузырей, имеющих вкус бекона.
Идея крайне простая – собаки очень любят три вещи: играть с хозяином, ловить пузыри и запах бекона. Таким образом, соединив все эти три компонента воедино, получился идеальный вариант для проведения досуга, как хозяина, так и его питомца. Животные остаются в восторге после от такого развлечения.
Стоимость подобного аппарата колеблется на уровне 40 долларов, а производство ведется в Китае. В качестве материала для создания мыльных пузырей нужна лишь вода и специальная гипоаллергенная пена.
Важно отметить, что компания Amazon должным образом подошла к вопросам безопасности для животных, сделав продукт Bacon Bubble Machine Bundle абсолютно безвредным. Такие пузырьки при контакте со слизистой или глазами не вызывают раздражения, не ведут к проявлению каких-либо аллергических реакций, оставляя после себя лишь приятный аромат и привкус бекона. Теперь можно не волноваться за любимого питомца, а весело проводить с ним время.

2 месяца назад

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