Видео с таксами, размещенное в Facebook, набрало более 10 млн просмотров

Буквально 3 дня назад отмечалось, что милый видеоролик, который был размещен в социальной сети Facebook.com набрал более 9,0 миллионов просмотров. Заметим, что данный показатель на сегодняшний день превысил 12,0 миллионов.



Если животное приучено с детства купаться, то оно без проблем сможет нырять и даже просто играть в воде в среднем возрасте. Один из пользователей социальной сети Facebook.com решил заснять двух собак, которые на видеоролике получились довольно забавными.



Милые животные стоят в душе и просто радуются о того, что сверху на них льется поток воды с душа. Заметим, что во время видео одна из собак пытается ловить воду своим языком, и выглядит это довольно забавно!



Как уже говорилось, видеоролик стал вирусным и на данный момент собрал более 12,0 миллионов просмотров буквально за несколько дней. Данное видео можно посмотреть, перейдя по ссылке: https://www.facebook.com/LADbible/videos/3090038467709989/



Заметим, что видеоролик набрал популярность из-за того, что большинство пользователей после просмотра видео, делились ссылкой на него на своих страницах в социальной сети. Какая-либо реклама для увеличения просмотров видео не покупалась.

1 час, 18 минут назад