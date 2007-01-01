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В Великобритании родился щенок с зеленой шерстью
Лабрадор-ретривер – одна из наиболее популярных пород собак. В частности, в современном мире собаки данной породы используются как: собаки-поводыри, собаки-спасатели, поскольку первоначально данный вид собак выводился в качестве рабочей силы. Согласно первым упоминаниям о данном виде собак, порода берет свое начало с острова Ньюфаундленд (там же, где и были выведена, многим известная порода водолаз или ньюфаундленд) в восточной части Канады.
Буквально недавно в центре Великобритании родился щенок лабрадор-ретривера, шерсть которого зеленого цвета. Заметим, что данная информация была взята из источника Daily Mail – одной из наиболее популярных английских газет.
Как заверяют хозяева, щенок родился с темным окрасом, однако когда он высох – явно было видно, что щенок имеет зеленый окрас. По словам Элани Купер – владелицы собаки, они поначалу смеялись, не веря собственным глазам, при этом поговаривая: «Ну нет на свете зеленых собак, их не бывает!».
Остальные щенки из данного помета имеют палевый окрас, в принципе, обычный для щенков данной породы собак. Милии – мать щенка, вполне обычная собака коричневого окраса.
По мнению экспертов, появление зеленого окраса вызвано повышенным уровнем биливердина в плаценте щенка. Данной вещество является промежуточным компонентом, которое образовывается в процессе распада гемоглобина. Так или иначе, щенок родился полностью здоровым и живет уже на протяжении нескольких дней. Зеленый окрас пропадет спустя несколько недель.
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