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Исследования показали, что собаки и обезьяны проявляют симпатию к добрым людям
Согласно исследованиям, которые были проведены американскими учеными, стало ясно, что собаки и обезьяны способны позитивно или, наоборот, негативно реагировать на те, или иными поступки, совершенные человеком. В процессе наблюдения за животными ученые выяснили, что звери испытывают больше симпатии к добродушным людям.
Результаты проведенных исследований были опубликованы в популярном американском журнале – Neuroscience & Biobehavioral Reviews. Отметим, что проводилось не только одно исследование, а целый ряд наиболее разнообразных испытаний.
По словам организаторов этих экспериментов, полученные результаты указывают на то, что собаки и обезьяны способны оценивать практически все действия человека, при этом, могут доброжелательно или, наоборот, агрессивно на них реагировать. Вернее всего, в дикой природе обезьяны могут проявлять свое эмоциональное состояние, в зависимости от действий окружающих животных.
Собаки, в свою очередь, учатся реагировать на все действия человека в ходе долгого и тесного времяпровождения рядом. Отметим, что ранее было выявлено, что нервозность собаки напрямую зависит от характера и специфики поведения ее хозяина.
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