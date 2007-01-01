О портале

Регистрация — владельцам собак и питомникам





VIP зал

Черчилль

Артемий Кивович Троицкий

Новости

В Лондоне отказываются возить слепых с собаками

С 1997 года мусульмане, которые работают водителями такси в Лондоне, перестали возить в машинах владельцев с собаками, объясняя это тем, что собаки нечистые животные и они не хотят осквернять свои машины перевозкой собак. Да ладно владельцы, слепые с собаками-поводырями тоже теперь не знают, как передвигаться по городу, мусульмане отказываются перевозить и их тоже. Одна из лондонских слепых написала письмо в газету Telegraph с жалобой, приводя в пример то, что она католичка, но не выгоняет же из автобусов разведенных женщин.

1 месяц, 2 недели назад

Комментарии 1

  • Это ужасно.Интересно, что предпримут власти.

    1 неделя, 4 дня назад  [PetrovIlia]



Повлияло ли на вас падение рубля?

Голосование

Повлияло ли на вас падение рубля?

  • Да, существенно
  • Да, но не сильно
  • Не заметил(а)


Последние сообщения на форуме


ТОП10 Блоггеров


В он-лайн(0):

собаки, породы собак, фото собак, питомники собак, купить собаку © 2007 «Догстер.ру». Все права защищены. Перепечатка материалов сайта разрешена только с письменного согласия администрации сайта «Догстер.ру»

2007 © Догстер.ру

Реклама · Ссылки · Помощь