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В Лондоне отказываются возить слепых с собаками
С 1997 года мусульмане, которые работают водителями такси в Лондоне, перестали возить в машинах владельцев с собаками, объясняя это тем, что собаки нечистые животные и они не хотят осквернять свои машины перевозкой собак. Да ладно владельцы, слепые с собаками-поводырями тоже теперь не знают, как передвигаться по городу, мусульмане отказываются перевозить и их тоже. Одна из лондонских слепых написала письмо в газету Telegraph с жалобой, приводя в пример то, что она католичка, но не выгоняет же из автобусов разведенных женщин.
1 месяц, 2 недели назад
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Комментарии 1
Это ужасно.Интересно, что предпримут власти.
1 неделя, 4 дня назад [PetrovIlia]