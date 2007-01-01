В Лондоне отказываются возить слепых с собаками

С 1997 года мусульмане, которые работают водителями такси в Лондоне, перестали возить в машинах владельцев с собаками, объясняя это тем, что собаки нечистые животные и они не хотят осквернять свои машины перевозкой собак. Да ладно владельцы, слепые с собаками-поводырями тоже теперь не знают, как передвигаться по городу, мусульмане отказываются перевозить и их тоже. Одна из лондонских слепых написала письмо в газету Telegraph с жалобой, приводя в пример то, что она католичка, но не выгоняет же из автобусов разведенных женщин.

1 месяц, 2 недели назад