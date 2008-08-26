Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Знакомимся

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Spice, красотульки
Если Хатико хочет ждать - он должен ждать.
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Красотули, это да)) А Тори-дратхаар?
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somik, спасибо! Ага..Дратхар! правда без Мозгов!
Olesi4ka, пасиба!
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Джеська, Шрек красавцы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
У собак есть лишь один недостаток, они верят людям.
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Spice, м-м-м, вот это красавцы!!!
Testy இஇஇ
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traffic, Спасибо!
Nastena17, пасиб Насть!
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Spice,
g
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Spice, слушай здорого!!! Все собы просто прелесть!!!
А мошт и мне такой альбом создать? А то как то не удобно всё время в одну и тоже тему собирать...
Если бы Бог не создал собак, их бы не было с нами.
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ronika, Да создавай на здоровье!
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Spice, Джесси - красавица, как всегда
Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.
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Agata, СПАСИБО!
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Spice, это что она в Русском флаге фотографируетьса?
Если бы Бог не создал собак, их бы не было с нами.
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Spice, здорово придумала!=) Это я про последние фотки. Патриотка ronika, а надо в Финском?:))))))) Мне кажется логично
g
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Spice,
Если бы Бог не создал собак, их бы не было с нами.
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ronika,
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Spice, последняя - супер!!!
Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.
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Agata, это Лиска!
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