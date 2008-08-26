Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Знакомимся

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Привет всем из Москвы! От шелтиков и немецкой овчарки.
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  • Сообщений     9387
  • С 2008-08-26

Дача 2009. 01/03 мая





эт ТОРИ





цитироватьобратиться по нику03.05.2009 16:34

  • Сообщений     1972
  • С 2008-08-21

Spice, красотульки

цитироватьобратиться по нику03.05.2009 16:46

Если Хатико хочет ждать - он должен ждать.
  • Сообщений     1956
  • С 2008-04-13

Красотули, это да)) А Тори-дратхаар?

цитироватьобратиться по нику03.05.2009 17:13

g
  • Сообщений     9387
  • С 2008-08-26

somik, спасибо! Ага..Дратхар! правда без Мозгов!
Olesi4ka, пасиба!

цитироватьобратиться по нику03.05.2009 17:15

  • Сообщений     710
  • С 2009-02-11

Джеська, Шрек красавцы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

цитироватьобратиться по нику03.05.2009 21:06

У собак есть лишь один недостаток, они верят людям.

  • Сообщений     830
  • С 2009-03-22

Spice, м-м-м, вот это красавцы!!!

цитироватьобратиться по нику03.05.2009 21:44

Testy இஇஇ
  • Сообщений     9387
  • С 2008-08-26

traffic, Спасибо!
Nastena17, пасиб Насть!

цитироватьобратиться по нику03.05.2009 21:44

  • Сообщений     1956
  • С 2008-04-13

Spice,

цитироватьобратиться по нику04.05.2009 13:02

g
  • Сообщений     2116
  • С 2008-10-06

Spice, слушай здорого!!! Все собы просто прелесть!!!

А мошт и мне такой альбом создать? А то как то не удобно всё время в одну и тоже тему собирать...

цитироватьобратиться по нику04.05.2009 18:23

Если бы Бог не создал собак, их бы не было с нами.
  • Сообщений     9387
  • С 2008-08-26

ronika, Да создавай на здоровье!

цитироватьобратиться по нику04.05.2009 18:49

  • Сообщений     10985
  • С 2007-06-27

Spice, Джесси - красавица, как всегда

цитироватьобратиться по нику08.05.2009 01:21

Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.
  • Сообщений     9387
  • С 2008-08-26





цитироватьобратиться по нику08.05.2009 14:41

  • Сообщений     9387
  • С 2008-08-26

Agata, СПАСИБО!

цитироватьобратиться по нику08.05.2009 14:42

  • Сообщений     2116
  • С 2008-10-06

Spice, это что она в Русском флаге фотографируетьса?

цитироватьобратиться по нику08.05.2009 18:44

Если бы Бог не создал собак, их бы не было с нами.
  • Сообщений     1956
  • С 2008-04-13

Spice, здорово придумала!=) Это я про последние фотки. Патриотка ronika, а надо в Финском?:))))))) Мне кажется логично

цитироватьобратиться по нику08.05.2009 18:55

g
  • Сообщений     2116
  • С 2008-10-06

Spice,

цитироватьобратиться по нику09.05.2009 15:38

Если бы Бог не создал собак, их бы не было с нами.
  • Сообщений     9387
  • С 2008-08-26

ronika,

цитироватьобратиться по нику14.05.2009 14:38

  • Сообщений     10985
  • С 2007-06-27

Spice, последняя - супер!!!

цитироватьобратиться по нику15.05.2009 00:12

Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.
  • Сообщений     9387
  • С 2008-08-26

Agata, это Лиска!

цитироватьобратиться по нику15.05.2009 14:20

  • Сообщений     9387
  • С 2008-08-26

стоечка

цитироватьобратиться по нику21.05.2009 15:23

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