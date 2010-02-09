Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Знакомимся

Симпотяшка Рубик,его друзья и знакомые =)

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OKsana

Рейтинг: 1900

Домодедово

Собачий гуру Сообщений 1647

С 2010-02-09 Мы с Рубинчиком ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ любителей СОБАК СЮДА (= !!! Буду рада новым знакомствам и друзьям! Пишите, поболтаем!



Всем привет!Мы с Рубинчиком ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ любителей СОБАК СЮДА (= !!! Буду рада новым знакомствам и друзьям! Пишите, поболтаем! 15.03.2010 20:23

BEST

Собаки 5

Рейтинг: 338

Ярославль

Новичок Сообщений 8

С 2009-07-30 Привет-привет. Мы из Яославля. Меня зовут Татьяна,а мою тойку Одри 17.03.2010 23:31 http://ivan.clan.su и http://russtoi.jimdo.com/

Grosheva

Рейтинг: 7310

Новосибирск

Собачий гуру Сообщений 6855

С 2009-08-11 А нас все тут пока знают Я Александра, и тойка Гера ПриветА нас все тут пока знаютЯ Александра, и тойка Гера 18.03.2010 06:52

OKsana

Рейтинг: 1900

Домодедово

Собачий гуру Сообщений 1647

С 2010-02-09 BEST, Привет! Очень приятно знакомству! (:

Девочка у вас красавица! Привет! Очень приятно знакомству! (:Девочка у вас красавица! 18.03.2010 22:49

OKsana

Рейтинг: 1900

Домодедово

Собачий гуру Сообщений 1647

С 2010-02-09 Grosheva, Привет Саша!

Герочке привет! , Привет Саша!Герочке привет! 18.03.2010 22:50

OKsana

Рейтинг: 1900

Домодедово

Собачий гуру Сообщений 1647

С 2010-02-09 Grosheva, Саш, что, прогулочные дни продолжаются? Погода хорошая? , Саш, что, прогулочные дни продолжаются? Погода хорошая? 18.03.2010 22:51

Grosheva

Рейтинг: 7310

Новосибирск

Собачий гуру Сообщений 6855

С 2009-08-11 OKsana, Погода, терпимая, вчера весь день мело пришлось даже пойти купить свитер

[URL=http://www.radikal.ru] [/URL] , Погода, терпимая, вчера весь день мелопришлось даже пойти купить свитер[URL=http://www.radikal.ru][/URL] 19.03.2010 18:10

OKsana

Рейтинг: 1900

Домодедово

Собачий гуру Сообщений 1647

С 2010-02-09 Grosheva Сашка, Ой Боже мой! Какая прелесть! Герочка симпапулька такая в нем!

Супер,мне оч нравится! Такая милая в свитерке!

Кстати,вам идет розовый цвет!

Я б тоже хотела такой Рубику! Только мы чтот не можем размер подходящий найти,чтоб хорошо сидело на нем.. Сашка, Ой Боже мой! Какая прелесть!Герочка симпапулька такая в нем!Супер,мне оч нравится! Такая милая в свитерке!Кстати,вам идет розовый цвет!Я б тоже хотела такой Рубику! Только мы чтот не можем размер подходящий найти,чтоб хорошо сидело на нем.. 19.03.2010 21:01

OKsana

Рейтинг: 1900

Домодедово

Собачий гуру Сообщений 1647

С 2010-02-09



А у нас такой наряд А у нас такой наряд 19.03.2010 21:25

Agata

Собаки 2

Рейтинг: 11736

Белгород

Собачий гуру Сообщений 10985

С 2007-06-27 OKsana, прикольный. Уже к выставке готовитесь? 19.03.2010 21:57 Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.

OKsana

Рейтинг: 1900

Домодедово

Собачий гуру Сообщений 1647

С 2010-02-09 Agata, Наташка,а мы без документов! А без них можно?

А так,конечно ближе к "настоящей" весне,когда будт потеплей,то обяз сходим!

Может кому-то понравимся..

Наташ,выкладуй своего красавца фотки,мы посмотрим!

Щя я еще одну получше выложу фотку! А твою жду!

BEST, И вы присоединяйтесь к нам! , Наташка,а мы без документов!А без них можно?А так,конечно ближе к "настоящей" весне,когда будт потеплей,то обяз сходим!Может кому-то понравимся..Наташ,выкладуй своего красавца фотки,мы посмотрим!Щя я еще одну получше выложу фотку! А твою жду!, И вы присоединяйтесь к нам! 19.03.2010 22:48

OKsana

Рейтинг: 1900

Домодедово

Собачий гуру Сообщений 1647

С 2010-02-09







Хватит, или продолжать? ВОТ МЫ!!!Хватит, или продолжать? 19.03.2010 23:11

Isonic

Собаки 4

Рейтинг: 1994

Москва

Собачий гуру Сообщений 1540

С 2010-01-31

Ксюш рубин просто супер давай еще фотки!

Grosheva Она у вас просто красавица!

Всем привет!Ксюш рубин просто супер давай еще фотки!Она у вас просто красавица! 19.03.2010 23:21 "Люблю я собаку за верный нрав, За то, что всю душу тебе отдав, В голоде, в холоде или разлуке Не лижет собака чужие руки" - Если подобрать голодающую собаку и накормить её - она никогда тебя не укусит - это то, что отличает собак от людей

OKsana

Рейтинг: 1900

Домодедово

Собачий гуру Сообщений 1647

С 2010-02-09 Isonic, Спасибки Сонь! Щя еще парочку выложу! Гггммм вообще-то я твои жду Isonic, !!! Ану быстро выкладывай! , Спасибки Сонь! Щя еще парочку выложу! Гггммм вообще-то я твои жду, !!! Ану быстро выкладывай! 19.03.2010 23:26

OKsana

Рейтинг: 1900

Домодедово

Собачий гуру Сообщений 1647

С 2010-02-09







Пока не буду больше,а то на потом не останется..

Продолжение первой части: "фотки Рубинчика 2":Пока не буду больше,а то на потом не останется.. 19.03.2010 23:32

Isonic

Собаки 4

Рейтинг: 1994

Москва

Собачий гуру Сообщений 1540

С 2010-01-31





Ну а здесь мы под человека косим :

Уже ужеНу а здесь мы под человека косим 19.03.2010 23:35 "Люблю я собаку за верный нрав, За то, что всю душу тебе отдав, В голоде, в холоде или разлуке Не лижет собака чужие руки" - Если подобрать голодающую собаку и накормить её - она никогда тебя не укусит - это то, что отличает собак от людей

Isonic

Собаки 4

Рейтинг: 1994

Москва

Собачий гуру Сообщений 1540

С 2010-01-31

ток он не на кресло а на батарею всает Мой так же как рубин на первой фотке в окно смотритток он не на кресло а на батарею всает 19.03.2010 23:36 "Люблю я собаку за верный нрав, За то, что всю душу тебе отдав, В голоде, в холоде или разлуке Не лижет собака чужие руки" - Если подобрать голодающую собаку и накормить её - она никогда тебя не укусит - это то, что отличает собак от людей

OKsana

Рейтинг: 1900

Домодедово

Собачий гуру Сообщений 1647

С 2010-02-09 Isonic, ООоо какой милашка! Особенно мне понравился на 2-м фото! СУПЕР! Он такой красивый,задумчивый! Чем там занимаетесь? Как Афонюссска? ООоо какой милашка! Особенно мне понравился на 2-м фото! СУПЕР! Он такой красивый,задумчивый!Чем там занимаетесь? Как Афонюссска? 19.03.2010 23:38

OKsana

Рейтинг: 1900

Домодедово

Собачий гуру Сообщений 1647

С 2010-02-09 Isonic, Еще,еще хочу фоток! 19.03.2010 23:40