Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Знакомимся

Симпотяшка Рубик,его друзья и знакомые =)
|Автор
|Сообщение
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- Сообщений 1647
- С 2010-02-09
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15.03.2010 20:23
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Привет-привет. Мы из Яославля. Меня зовут Татьяна,а мою тойку Одри
17.03.2010 23:31
http://ivan.clan.su
и
http://russtoi.jimdo.com/
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- Сообщений 6855
- С 2009-08-11
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Привет
А нас все тут пока знают
Я Александра, и тойка Гера
18.03.2010 06:52
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- Сообщений 1647
- С 2010-02-09
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BEST
,
Привет! Очень приятно знакомству! (:
Девочка у вас красавица!
18.03.2010 22:49
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- Сообщений 1647
- С 2010-02-09
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18.03.2010 22:50
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- Сообщений 1647
- С 2010-02-09
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18.03.2010 22:51
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- Сообщений 6855
- С 2009-08-11
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OKsana
, Погода, терпимая, вчера весь день мело
пришлось даже пойти купить свитер
[URL=http://www.radikal.ru]
[/URL]
19.03.2010 18:10
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- Сообщений 1647
- С 2010-02-09
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19.03.2010 21:01
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- Сообщений 1647
- С 2010-02-09
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А у нас такой наряд
19.03.2010 21:25
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- Сообщений 10985
- С 2007-06-27
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OKsana, прикольный. Уже к выставке готовитесь?
19.03.2010 21:57
Не случайно, что лучший друг человека не умеет разговаривать.
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- Сообщений 1647
- С 2010-02-09
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Agata
, Наташка,а мы без документов!
А без них можно?
А так,конечно ближе к "настоящей" весне,когда будт потеплей,то обяз сходим!
Может кому-то понравимся..
Наташ,выкладуй своего красавца фотки,мы посмотрим!
Щя я еще одну получше выложу фотку! А твою жду!
BEST
, И вы присоединяйтесь к нам!
19.03.2010 22:48
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- Сообщений 1647
- С 2010-02-09
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19.03.2010 23:11
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- Сообщений 1540
- С 2010-01-31
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Всем привет!
Ксюш рубин просто супер давай еще фотки!
Grosheva
Она у вас просто красавица!
19.03.2010 23:21
"Люблю я собаку за верный нрав,
За то, что всю душу тебе отдав,
В голоде, в холоде или разлуке
Не лижет собака чужие руки"
- Если подобрать голодающую собаку и накормить её - она никогда тебя не укусит - это то, что отличает собак от людей
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- Сообщений 1647
- С 2010-02-09
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Isonic
, Спасибки Сонь! Щя еще парочку выложу! Гггммм вообще-то я твои жду Isonic
, !!! Ану быстро выкладывай!
19.03.2010 23:26
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- Сообщений 1647
- С 2010-02-09
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19.03.2010 23:32
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- Сообщений 1540
- С 2010-01-31
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19.03.2010 23:35
"Люблю я собаку за верный нрав,
За то, что всю душу тебе отдав,
В голоде, в холоде или разлуке
Не лижет собака чужие руки"
- Если подобрать голодающую собаку и накормить её - она никогда тебя не укусит - это то, что отличает собак от людей
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- Сообщений 1540
- С 2010-01-31
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Мой так же как рубин на первой фотке в окно смотрит
ток он не на кресло а на батарею всает
19.03.2010 23:36
"Люблю я собаку за верный нрав,
За то, что всю душу тебе отдав,
В голоде, в холоде или разлуке
Не лижет собака чужие руки"
- Если подобрать голодающую собаку и накормить её - она никогда тебя не укусит - это то, что отличает собак от людей
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- Сообщений 1647
- С 2010-02-09
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Isonic
,
ООоо какой милашка! Особенно мне понравился на 2-м фото! СУПЕР! Он такой красивый,задумчивый!
Чем там занимаетесь? Как Афонюссска?
19.03.2010 23:38
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- Сообщений 1647
- С 2010-02-09
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Isonic, Еще,еще хочу фоток!
19.03.2010 23:40
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- Сообщений 1540
- С 2010-01-31
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19.03.2010 23:42
"Люблю я собаку за верный нрав,
За то, что всю душу тебе отдав,
В голоде, в холоде или разлуке
Не лижет собака чужие руки"
- Если подобрать голодающую собаку и накормить её - она никогда тебя не укусит - это то, что отличает собак от людей