Наручные часы с изображениями животных.

Любители животных часто приходят в восторг при виде товаров с изображением домашних любимцев или представителей дикой среды обитания. Такие аксессуары пользуются широкой популярностью, особенно среди молодежи. Часы, на циферблате которых в качестве фона использована картинка с милым зверьком, смотрятся забавно, позитивно и по-доброму. Питомцы становятся причиной улыбки, умиления и поднятия настроения. А изображения диких животных придают особую атмосферу любому образу.



Милые часы с животными.



Практически каждый современный, популярный среди молодого поколения магазин часов может похвастаться наличием в ассортименте моделей с изображениями животных. Узнаваемый дизайн дополняется различными картинками на циферблате, таким образом, каждая модель получает оригинальный и выделяющийся внешний вид.



Одним из самых милых вариантов, покорившим сердца любителей собачек, является модель Shot Standart Такса. На циферблате находятся три стрелки (отвечающие за часы, минуты, секунды) а также маленькие отметки-точечки и четыре цифры: двенадцать, три, шесть и девять. На фоне красуется очень милая нарисованная такса, на носике которой сидит бабочка. У собачки есть маленькие белые крылышки на спине. Внизу есть подпись – «Let’s fly!», что переводится с английского как «давай летать». Цвет фона бежевый, сама такса – коричневая. Бочкообразный корпус, выполненный из стали, дополняется черным кожаным ремешком. Циферблат защищен минеральным стеклом. Модель имеет водозащиту WR30 (3 ATM), что, хотя и не позволяет плавать, не снимая аксессуар, защитит его от попадания воды во время мытья рук и под небольшим дождем. Модель определяется как унисекс, то есть, подходит и парням, и девушкам. Хотя более гармонично, все же, она будет смотреться на женской руке. Размеры - 33х33 мм.



«Героями» молодежных наручных аксессуаров Shot стали мишка Тедди, милая овечка, забавные котики, собачки, прочие мультяшные и реалистичные зверушки. Среди наручных часов с изображением животных, следующие: йоркширский терьер, котенок на ветке, рыжий котенок, овечка. Интересным дизайнерским решением является часы инь и ян: вместо точек здесь белая и черная кошачьи лапки.



Элитные фэшн модели.



Среди более дорогих стоит обратить внимание на швейцарские дизайнерские модели Chopard High Jewellery Owl. Это необычные женские наручные аксессуары, корпус которых выглядит как голова совы с глазами-циферблатами без отметок. Хотя время определять таким способом трудно, это обеспечивает возможность быть в курсе пары часовых поясов. Корпус выполнен из белого золота, циферблаты защищены сапфировым стеклом. Калибр кварцевый. Основное преимущество – креативный корпус.



Также популярностью пользуются швейцарские женские фэшн часы Exceptional Timepieces, на которых изображены птицы. Стильно выглядят и обладают хорошими характеристиками Arabian Horses. Это элитные модели с изображениями лошадей Мухаммеда, Аль-Хамсы. Конечно же, самой широкой популярности они достигли в арабских странах.

1 год, 8 месяцев назад