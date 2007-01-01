Цветы, отрицательно влияющие на здоровье человека и животного

Существует много видов комнатных растений. Большинство из них – безопасны. Но есть и такие, которые могут навредить здоровью их хозяев.



Прежде всего, нужно знать, что если растение приносит человеку вред, то оно ядовито. Яд может содержаться в листьях или стебле растения. Но навредить некоторые из таких цветов могут даже если просто прикоснуться к ним. А некоторые источают яд в воздух, который мы и вдыхаем. Поэтому необходимо знать о таких растениях.



- фикус – всеми любимый цветок. Если сок фикуса попадет на кожу, то возникает как минимум аллергическая реакция, воспаление, а может появиться даже экзема. У некоторых людей благодаря этому растению развивается бронхиальная астма;



- олеандр – сок его ядовит. Если даже совсем немного сока попадет внутрь, то возникнет расстройство пищеварения. Прикасаться к растению нужно в перчатках;



- монстера – его сок для человека очень вреден. При попадании на кожу сразу же возникает ожог. А если сок попадет в глаза, то проблем не избежать. В этом случае глаза сразу следует промыть чистой водой, ополоснуть отваром ромашки, и обязательно обратиться к врачу. При проглатывании этого сока, сразу же воспаляется ЖКТ, начинается обильное слюноотделение и жжение во рту.



- молочай – наиболее популярны акалиф и пуансетт. При попадании его сока на кожу, сразу же возникает ожог. Особенно вреден сок молочая для глаз. В большинстве случаев развивается конъюктивит, а иногда даже может начаться изменение роговицы. Если сок попадет в горло, то можно ощутить отек гортани.



Если соблюдать меры предосторожности по работе с перечисленными цветами, убирать подальше от детей и животных, то неприятностей можно избежать, не переставая радовать глаза красивыми цветами. Однако, если вдруг случилось, что Ваш питомец получил травму или ожог, то рекомендуем обратится в ветеринарную клинику или купить специальные ветеринарные препараты.

1 год, 7 месяцев назад