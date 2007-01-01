Читайте новую статью на сайте: ребенок хочет собаку: покупать или нет?

Некоторые дети с малых лет начинают просить у родителей собаку, кошку или другого питомца. Если родители к животным относятся нейтрально, рано или поздно встает вопрос: стоит ли покупать ребенку собаку. Попробуем разобраться.



Почему ребенок просит собаку: психологическая подоплека



Есть две основных причины, по которым дети просят завести животное:





ребенку одиноко. У него нет друзей или компании для игр, и он видит в животном будущего друга. Причем иногда друга, который еще и защитит от других. В таком случае просьба завести собаку довольно конкретна — ребенку нужна бойцовая порода или просто большой пес;





ребенок хочет кому-то понравиться. Иногда целью становится быть похожим на друга или подружку, когда-то — попасть в компанию, которая вместе выгуливает собак, в некоторых случаях просто обратить внимание знакомых и друзей на свою персону.



Обе эти причины появлением для появления желания завести собаку не повод для паники. Важно, однако, что с собаки в квартире проблемы ребенка не решатся. Поэтому важно не просто купить собаку, но и подумать, почему ребенку захотелось завести животное.Продолжение статьи читайте тут http://www.dogster.ru/publ/254/

1 год, 7 месяцев назад