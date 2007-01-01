Новости
В Англии резко снижается численность крупной породы собак
Как говорит авторитетная организация кинологов в Великобритании, в последнее время замечена статистика, которая говорит о резком исчезновении крупных собак. Такие породы как английский сеттер и ирландский волкодав стали менее популярны среди населения, их численность снизилась на 28%.
Факторов, по которым наблюдается такая статистика, было выявлено несколько:
1) В сельском хозяйстве стали все чаще стали использоваться современные технологии – электросторожи и многие другие, именно поэтому популярность на больших собак, которые ранее служили как пастушьи собаки и сторожевые псы, стала очень резко снижаться.
2) Что касается городских условий, то люди по причине стесненных условий в квартирах, отказываются от содержания большой породы собак.
3) Немало важную роль играет и экономическая составляющая, ведь небольшой питомец будет меньше питаться, в сравнении с большим псом, таким образом, на него уйдет гораздо меньше средств на содержание.
4) Еще одним фактором, который так же влияет на сложившуюся ситуацию, является то, что небольшую собаку, в отличие от большой породы, можно гораздо реже выгуливать, для многих этот фактор оказывает решающее значение.
На данный момент, благодаря энтузиастам, Кеннел-клубам и другим аналогичным организациям, удается сохранять крупные породы собак, они стараются держать ситуацию под контролем и вести тщательный учет пород.
1 год, 1 месяц назад
Повлияло ли на вас падение рубля?
Горячие темы форумов
-
Симпотяшка Рубик,его друзья и знакомые =) 11285
-
Помогите уговорить маму завести собаку 8181
-
Привет всем из Москвы! От шелтиков и немецкой овчарки. 8050
-
Симпатяга пес по имени Вольтик ищет друзей))))) 4906
ТОП10 Блоггеров
-
Риммончик Пилипенко [Ov4arka] 15 лет, 11 месяцев, Житомир
-
[Leno4kaGorba4ova] 30 лет, 2 месяца, Харьков
-
Роман БигСтафф.Ру Пшеничников [bigstaff] 34 года, Москва
-
Аня [Sakura9] 17 лет, 12 месяцев, Санкт-Петербург
-
Мария Чермянина [manery] 29 лет, 3 месяца, Ставрополь
-
САША [kras147k126] 24 года, Красноярск
-
нескажу нескажу [Vlad_ladrador] 27 лет, 4 месяца, Уфа
-
Радмила [RADMILOCHKA] 18 лет, 8 месяцев, Курск
-
Любовь Буданова [pitovo4ka] 29 лет, 2 месяца, Калуга
-
Сиена [Siena138] 53 года, 3 месяца, Москва
В он-лайн(0):
Комментарии 0