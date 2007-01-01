В Англии резко снижается численность крупной породы собак

Как говорит авторитетная организация кинологов в Великобритании, в последнее время замечена статистика, которая говорит о резком исчезновении крупных собак. Такие породы как английский сеттер и ирландский волкодав стали менее популярны среди населения, их численность снизилась на 28%.



Факторов, по которым наблюдается такая статистика, было выявлено несколько:



1) В сельском хозяйстве стали все чаще стали использоваться современные технологии – электросторожи и многие другие, именно поэтому популярность на больших собак, которые ранее служили как пастушьи собаки и сторожевые псы, стала очень резко снижаться.



2) Что касается городских условий, то люди по причине стесненных условий в квартирах, отказываются от содержания большой породы собак.



3) Немало важную роль играет и экономическая составляющая, ведь небольшой питомец будет меньше питаться, в сравнении с большим псом, таким образом, на него уйдет гораздо меньше средств на содержание.



4) Еще одним фактором, который так же влияет на сложившуюся ситуацию, является то, что небольшую собаку, в отличие от большой породы, можно гораздо реже выгуливать, для многих этот фактор оказывает решающее значение.



На данный момент, благодаря энтузиастам, Кеннел-клубам и другим аналогичным организациям, удается сохранять крупные породы собак, они стараются держать ситуацию под контролем и вести тщательный учет пород.

1 год, 1 месяц назад