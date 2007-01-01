Найден отдел мозга у собак, отвечающий за распознавание речи

Собаки по праву заслужили титул лучшего друга для человека. Они способны реагировать на команды и даже взаимодействовать с людьми осознанно. Но это не случайно, а даже вполне логически обоснованно, если внимательнее изучить их и заметить, что те способны понимать нас.

Венгерские ученые выяснили, что собаки умеют не только заучивать команды, но и выполнять просьбы своего хозяина осознанно. Дело в том, что мозг животного достаточно развит для запоминания человеческих слов, тембра и интонации. Кроме того, собаки умеют распознавать значение сказанного.

Для подтверждения такого предположения были проведены тесты, на которых участвовало несколько сотен собак различных пород. К животным были подключены электроды, замерялась активность их мозга в тот момент, когда хозяин произносил те или иные команды. Результаты поразили исследователей.

Восторженная похвала активизировала участок в мозге, который отвечал за выброс дофамина. Таким образом, собака получала удовольствие, эквивалентное вкусному поощрению или поглаживанию. Похвала, произнесенная нейтральным тоном, все так же стимулировала мозговую активность, но уже значительно слабее.

Во время бессмысленной речи животное не испытывало никаких эмоций. Также проводились тесты на возможность понимания животным других языков, которые показали быструю адаптацию в случае гармоничной эмоциональной окраски в предложениях. Это в полной мере доказывает то, что собаки могут реагировать как на интонацию, так и определять значение произнесенных слов.



2 месяца назад