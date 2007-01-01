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Слияние человека с природой: сюрреалистичные коллажи от фотохудожника Antonio Mora
Известный фотохудожник Antonio Mora изложил новое представление о сюрреалистических коллажах соприкасающихся в линиях человеческого лица с линиями природы. Сюжеты весьма разнообразные они могут перетекать из горной местности в водопады путем выражения эмоционального состояния человека.
Antonio Mora испанский художник. Его творческое направление не требует использование фотографий моделей и пейзажа окружающей природы. Все необходимое для творчества он получает из интернета, который полноценно насыщает его коллекцию. Результат работы автора превосходит ожидание, он вызывает смешанное чувство восторга и удивления. После первого впечатления происходит осознанное более глубокое погружение в фотографию, представляя умиротворение и спокойствие. Каждый может почувствовать себя художником и создать коллаж, для этого необходимо лишь хорошие фотографии и поставить программу, которую можно выбрать посмотрев рейтинг программ для фотоколлажей.
Со слов Antonio Mora - «Озарение приходит само собой. Достаточно взглянуть на фотографию и творческое озарение находит меня. То же самое происходит на рыбалке, невозможно предугадать, что попадет на крючок. Требуется лишь терпение, которое перейдет в творческое озарение ».
Для того чтобы стать частью творчества художника требуется не много, достаточно будет прислать художнику свое изображение – и по истечению определенного промежутка времени ознакомится с результатом фантазии Antonio Mora.
1 месяц, 3 недели назад
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