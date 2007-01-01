Новости
По словам ученых, дети могут понимать язык собак
Американские ученые провели специфический эксперимент, в ходе которого было доказано, что маленькие дети способны воспринимать информацию, передаваемую собакой при помощи лая. Кроме этого, во время проведения эксперимента было выявлено, что малыши способны определять эмоциональное состояние этих животных.
Ученые также заметили, что маленький ребенок может понять эмоции животного, глядя лишь только на фотографию. В ходе исследования детям показывали фотографии агрессивных или, наоборот, дружелюбно настроенных питомцев, после чего – включали аудиозапись лая разных собак, с разной эмоциональной спецификой при этом, фиксировали реакцию и поведение малыша.
Результат действительно ошеломляющий, поскольку тестирование показало, что малыши четко понимают эмоциональное состояние собаки, в частности, настроена ли она дружелюбно или агрессивно.
Специалисты аргументировали данное явление тем, что еще не говорящие дети могут воспринимать все окружающее только через эмоции, по сути, как и собаки. Именно таким образом, ребенок чувствует внутреннее состояние животного и с легкостью осознает, что твориться у него «на душе». К сожалению, взрослые люди посбавлены такой способности, поскольку воспринимают все окружающее посредством анализа и мышления.
1 час, 3 минуты назад
Повлияло ли на вас падение рубля?
Горячие темы форумов
-
Симпотяшка Рубик,его друзья и знакомые =) 11278
-
Помогите уговорить маму завести собаку 8181
-
Привет всем из Москвы! От шелтиков и немецкой овчарки. 8050
-
Симпатяга пес по имени Вольтик ищет друзей))))) 4906
ТОП10 Блоггеров
-
Риммончик Пилипенко [Ov4arka] 16 лет, Житомир
-
[Leno4kaGorba4ova] 30 лет, 4 месяца, Харьков
-
Роман БигСтафф.Ру Пшеничников [bigstaff] 34 года, 2 месяца, Москва
-
Аня [Sakura9] 18 лет, 1 месяц, Санкт-Петербург
-
Мария Чермянина [manery] 29 лет, 5 месяцев, Ставрополь
-
САША [kras147k126] 24 года, 2 месяца, Красноярск
-
нескажу нескажу [Vlad_ladrador] 27 лет, 6 месяцев, Уфа
-
Радмила [RADMILOCHKA] 18 лет, 10 месяцев, Курск
-
Любовь Буданова [pitovo4ka] 29 лет, 4 месяца, Калуга
-
Сиена [Siena138] 53 года, 4 месяца, Москва
В он-лайн(0):
Комментарии 0