По словам ученых, дети могут понимать язык собак

Американские ученые провели специфический эксперимент, в ходе которого было доказано, что маленькие дети способны воспринимать информацию, передаваемую собакой при помощи лая. Кроме этого, во время проведения эксперимента было выявлено, что малыши способны определять эмоциональное состояние этих животных.



Ученые также заметили, что маленький ребенок может понять эмоции животного, глядя лишь только на фотографию. В ходе исследования детям показывали фотографии агрессивных или, наоборот, дружелюбно настроенных питомцев, после чего – включали аудиозапись лая разных собак, с разной эмоциональной спецификой при этом, фиксировали реакцию и поведение малыша.



Результат действительно ошеломляющий, поскольку тестирование показало, что малыши четко понимают эмоциональное состояние собаки, в частности, настроена ли она дружелюбно или агрессивно.



Специалисты аргументировали данное явление тем, что еще не говорящие дети могут воспринимать все окружающее только через эмоции, по сути, как и собаки. Именно таким образом, ребенок чувствует внутреннее состояние животного и с легкостью осознает, что твориться у него «на душе». К сожалению, взрослые люди посбавлены такой способности, поскольку воспринимают все окружающее посредством анализа и мышления.

1 час, 3 минуты назад