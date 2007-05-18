Топ 100 тем  Топ 100 участников  Форум  Юмор

Юмор

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Raila

Рейтинг: 84

Новосибирск

Новичок Сообщений 45

С 2007-05-18 Нашла в Интернет очень интересную статью :)

http://www.zooclub.ru/dogs/109.shtml



1. От 0 до 10-ти лет. Вы еще слишком малы и не самостоятельны. Крупную собаку вы не удержите, а маленькую придавите или искалечите. Есть, правда еще и средние собаки - тянут как большие, а хрупки как маленькие. Кроме того вы сами еще не зарабатываете, а собака это очень дорогое удовольствие.



2. От 10-ти до 20-ти. Среднестатистический человек в этот период заканчивает школу и поступает в институт или университет или идет в армию. Всякие обостренные эмоции, влюбленности тоже чаще всего приходятся на этот период. Свидания, прогулки под луной, дискотеки до утра, не говоря уже о необходимости учебы. До собаки ли тут? Денег немного, себе не всегда хватает.



3. От 20-ти до 40-ка. Институт закончен, надо делать карьеру. Надо создавать семью, рожать и выращивать детей. Надо приобретать свое жилье (редко кто сдаст жилье семье с собакой) - а на это необходимы деньги и следовательно надо много работать, а собака требует и денег и внимания. Кроме того - дети маленькие - см. пункт 1.



4. От 40-ка до 70-ти. Дети выросли - надо помочь им выращивать внуков. Кроме того, хотя себе квартира куплена, но дети-то по-прежнему снимают. И карьера, много лет строенная, трещит по швам - пришли молодые конкуренты. Кроме того - внуки маленькие - см. пункт 1.



5. От 70-ти до 100. Дети выросли, внуки выросли. Карьера окончена (пенсия), жилье у всех свое. Самое время завести собаку, но. Крупную вы не удержите, а маленькую придавите или искалечите. Кроме того, вы сами уже не зарабатываете, а собака это очень дорогое удовольствие.



Во все остальные периоды своей жизни вы можете смело заводить собаку. 14.07.2007 15:45

Laska

Собаки 1

Рейтинг: 144

Москва

Бывалый Сообщений 69

С 2007-06-15 :))) 19.07.2007 23:20

Fletcher

Рейтинг: 181

Архангельск

Со стажем Сообщений 112

С 2007-05-16 Вот и получается, что вообще никогда собаку заводить нельзя.. А на самом деле, оно так и есть, собака - она ведь дикое животное, и то, что мы ее держим дома, часто большая собака держится в однокомнатной квартире... хотя... тоже ведь как посмотреть. 22.07.2007 15:02 Omnia praeclara - rara

Eastland

Собаки 6

Рейтинг: 322

Люберцы

Новичок Сообщений 11

С 2008-01-22 25 советов, почему нестоит заводить собаку.



1. Будете жить без выходных. Этот цикл никогда не кончится. Вы никогда не расслабитесь. Утром и вечером прогулка ждет вас. Круглогодично и даже утром 1 января. Вы не сможете ездить в командировки и в отпуск. Жизнь превратится в два мероприятия: Гулять и Кормить. Гулять. Кормить. Гулять. Кормить. Гулять. Кормить. Гулять. Кормить. Гулять.

Причем прогулки подразумеваются долгие и полноценные, интересные и бодрые, с непременным энергичным обозреванием окрестностей на предмет людей, собак, детей, кошек, шуршащих пакетов и открытых люков. Реакцию отработаете, людей и собак (особенно пуделей) возненавидите.



2. Холод возненавидите тоже. Как и жару. Не говоря про дождь и слякоть. Весь календарь будет проходить перед вашими глазами. Журнал «Юный натуралист» будет готов за большие деньги купить ваши наблюдения за природой. Армия спасения за еще большие деньги будет готова купить ваши гулятельные одежды а-ля курточки и старые ботинки. И дурацкие шапочки! Вы научитесь утешать себя, что "зато тепло и не продувает, а в темноте все равно не видно".



3. Забудете о пьянках, клубах, ночных загулах и спанье до упора. Теперь гораздо важнее – не какой коньяк покупать, а во сколько в последний раз пописала ваша собака. И если выходите за критическую отметку в 12 часов, то вас не спасет даже харакири. Потому как совесть. А пьяных мы не любим. И от курева чихаем и смотрим страдальческими глазами. А от предложения выйти вон – отказываемся тихо, но категорично. Типа – я лучше я тут посижу. А то вдруг вы есть удумаете.



4. Приготовьтесь к новым кошмарам. Самый ужасный ужас – во сне вам привиделось, что закончился корм. Хотя вы буквально на днях купили тринадцатикилограммовый пакет этого долбанного педигри и притащили его на своем горбу на пятый этаж. А он внезапно закончился.



5. Научитесь разбираться в добавках и витаминах; не слушать всех, кто грузит на предмет «как надо кормить собаку, потому что свою я кормлю так»; прогнозировать, что от молока собаку пронесет, от яиц будет крутить живот, а лохань хлеба + ведро корма + пара банок консервов будут на ужин в самый раз.



6. Сможете запихивать градусник собаке в попу, смотреть - как и чем она какает, вытирать ее богатырские чихи с обоев и зеркала в прихожей, станете специалистом по оттиранию слюней с джинсов и дубленок, вытиранию после прогулки грязных лап и своих ботинок от чужих какашек, стрижке когтей, чистке ушей, протирке глаз и вытаскиванию из пасти всякой дряни, включая такие лакомства как провонявшаяся рыбка и разложившиеся кошаки. Запах мокрой псины будет вызывать умиление. Но ваша куртка и штаны будут ими пахнуть тоже. Не пишу про то, что собаки умеют вкусно пукать. Это сюрприз. Подается при гостях. В общем, физиологические радости на уровне санитарки дома для престарелых.



я не слишком быстро говорю? Успеваете записывать?.. Поехали дальше.



7. Так понимаю, что жуть в виде выставок вам не грозит? Хоть в одном повезло. Но если что – обращайтесь. Шелковые шнурки (уже намыленные) - в ассортименте.



8. Сума ждет вас. Я на свою девочку трачу в месяц около 3-5 тысяч. И все равно она ходит голодная! Как и я.



9. Приготовьтесь к постоянному чувству вины перед собакой. Она целый день дома одна. С ней никто не играет, не разговаривает и не гуляет. А вечером, когда вы приходите, вам хочется только одного – залечь. Или спокойно посидеть в кресле и выкурить сигарету. В тепле. В тишине. И чтобы весь мир провалился в тартарары. А тут сидит некто, смотрит на тебя, метет хвостом и ждет долгой прогулки. И чтобы с беготней, отнимаем палок и догонялками. И словами поощрения.



10. Причем этот некто никогда не упрекнет вас, что самое противное. Ну хоть бы раз проорался, стукнул тапком по столу! Так нет! Сидит, боготворит. Редко позволяет себе укор лишь в виде тихого повизгивания: «...пИсать хочу, мама... ну мама... пожалуйста, я быстро...» Хочется рыдать и таскать себя за волосы за сволочизм и издевательство над живым существом.



11. Кстати, сволочью вы будете себя чувствовать часто. Гарантирую. Особенно, когда ребенок желает рвануть к другим собакам, а низзя.



я ничего не пропустила?... Немножко осталось, потерпите.



12. Научитесь собачиться с бабушками, дворниками и прохожими, которые смеют бояться вашего милейшего слоника. Вы наловчитесь посылать их так далеко, что ЖЭКу придется искать второго дворника.



13. Будете ездить на тренировки и краснеть от того, что ваша собака такая тупая и вы тупой тоже. Потом забьете на тренировки, а потом - за дополнительные деньги - будете ходить и пересдавать умение ходить рядом с собакой.



14. Только ходить рядом она будет все равно только на тренировках. Зато вы накачаете левую руку.



15. Разовьете в себе редкий дар угадывать, чем занимается собака в темноте. Потому что собака может в этот момент: а) что-то жрать б) мышковать в) мирно какать г) выслеживать одиноких прохожих д) уже давно свалить в неизвестном направлении е) как раз подбегать к дороге. Потому что в километрах двух от вас идет какая-то другая собака ж) делать что угодно, особенно то, что нельзя.



16. Ваш дом превратится в филиал лесопилки. Вы поднатореете в пылесосении на коленях, чтобы по миллиметрам выдирать из ковра щепки и нитки. А подметать вам будет нечем. Ибо веник давно сгрызен, а где дают новые, вы понятия не имеете.



17. Привыкнете к лаю, скулежу и вою. Редкому, но от того более душераздирающему. От жизни собачьей. Или рычанию на гостей. Гости вас скоро перестанут беспокоить, в отличие от соседей.



18. Очень скоро вы будете представлять собой или лакомый кусок для анатомического театра: синяки, шишки, царапины, пожеванные уши и пальцы, или сможете баллотироваться в армию на чин ведущего парада: вы наловчитесь гаркать команды так, что стекла во всех окрестных девятиэтажках будут вибрировать от ужаса.



Мужайтесь, конец близок.



19. Очень скоро из компанейского человека вы превратитесь в нелюдимого безумного собачника, выходящего из комы только при словах "прививка", "ошейник", "гулять". Вы станете неинтересным собеседником, любой разговор сворачивающего на тему блох и корма. Вы напрактикуетесь уходить с пьянок в самый разгар, бормоча: "У меня собака..." Через пару месяцев вас уже не будут никуда приглашать, а если придете по своей инициативе, то своими глазами увидите финальную сцену гоголевского "Ревизора".



20. Перестанете запоминать имена, зато отлично будете узнавать в лицо всех окрестных псов, козыряя знаниями о датах их последних вязок и размерами ошейника.



21. Настройтесь на то, что собак все время будет ходить за вами по квартире. Даже в туалет. И положив голову вам на колени, задумчиво смотреть вам прямо в глаза. или не в глаза. А то и вовсе - задумчиво нюхать воздух... Ладно, это уже детали.



22. Вы научитесь спать столько, сколько спит ваша собака. И вставать без будильника. И засыпать без поцелуя на ночь. Потому что любовники в этом дуэте лишние.



23. О господи! Чуть не забыла! Пылесосить подстилку от шерсти! Какая там опера «Иоланта» - вот где оргазм за оргазмом.



24. Вы откроете в себе способность усюсюкать, улюлюкать, повторять фразы по несколько раз без изменения интонации, придумывать невообразимые прозвища и говорить слова «Толстый» и «Жопа» с такой нежностью, что сотрудницы секса по телефону будут записываться к вам на тренинги.



25. К тому же через пару месяцев у вас начнут появляться неудобные мысли завести вторую собаку.



25 советов, почему нестоит заводить собаку.1. Будете жить без выходных. Этот цикл никогда не кончится. Вы никогда не расслабитесь. Утром и вечером прогулка ждет вас. Круглогодично и даже утром 1 января. Вы не сможете ездить в командировки и в отпуск. Жизнь превратится в два мероприятия: Гулять и Кормить. Гулять. Кормить. Гулять. Кормить. Гулять. Кормить. Гулять. Кормить. Гулять.Причем прогулки подразумеваются долгие и полноценные, интересные и бодрые, с непременным энергичным обозреванием окрестностей на предмет людей, собак, детей, кошек, шуршащих пакетов и открытых люков. Реакцию отработаете, людей и собак (особенно пуделей) возненавидите.2. Холод возненавидите тоже. Как и жару. Не говоря про дождь и слякоть. Весь календарь будет проходить перед вашими глазами. Журнал «Юный натуралист» будет готов за большие деньги купить ваши наблюдения за природой. Армия спасения за еще большие деньги будет готова купить ваши гулятельные одежды а-ля курточки и старые ботинки. И дурацкие шапочки! Вы научитесь утешать себя, что "зато тепло и не продувает, а в темноте все равно не видно".3. Забудете о пьянках, клубах, ночных загулах и спанье до упора. Теперь гораздо важнее – не какой коньяк покупать, а во сколько в последний раз пописала ваша собака. И если выходите за критическую отметку в 12 часов, то вас не спасет даже харакири. Потому как совесть. А пьяных мы не любим. И от курева чихаем и смотрим страдальческими глазами. А от предложения выйти вон – отказываемся тихо, но категорично. Типа – я лучше я тут посижу. А то вдруг вы есть удумаете.4. Приготовьтесь к новым кошмарам. Самый ужасный ужас – во сне вам привиделось, что закончился корм. Хотя вы буквально на днях купили тринадцатикилограммовый пакет этого долбанного педигри и притащили его на своем горбу на пятый этаж. А он внезапно закончился.5. Научитесь разбираться в добавках и витаминах; не слушать всех, кто грузит на предмет «как надо кормить собаку, потому что свою я кормлю так»; прогнозировать, что от молока собаку пронесет, от яиц будет крутить живот, а лохань хлеба + ведро корма + пара банок консервов будут на ужин в самый раз.6. Сможете запихивать градусник собаке в попу, смотреть - как и чем она какает, вытирать ее богатырские чихи с обоев и зеркала в прихожей, станете специалистом по оттиранию слюней с джинсов и дубленок, вытиранию после прогулки грязных лап и своих ботинок от чужих какашек, стрижке когтей, чистке ушей, протирке глаз и вытаскиванию из пасти всякой дряни, включая такие лакомства как провонявшаяся рыбка и разложившиеся кошаки. Запах мокрой псины будет вызывать умиление. Но ваша куртка и штаны будут ими пахнуть тоже. Не пишу про то, что собаки умеют вкусно пукать. Это сюрприз. Подается при гостях. В общем, физиологические радости на уровне санитарки дома для престарелых.я не слишком быстро говорю? Успеваете записывать?.. Поехали дальше.7. Так понимаю, что жуть в виде выставок вам не грозит? Хоть в одном повезло. Но если что – обращайтесь. Шелковые шнурки (уже намыленные) - в ассортименте.8. Сума ждет вас. Я на свою девочку трачу в месяц около 3-5 тысяч. И все равно она ходит голодная! Как и я.9. Приготовьтесь к постоянному чувству вины перед собакой. Она целый день дома одна. С ней никто не играет, не разговаривает и не гуляет. А вечером, когда вы приходите, вам хочется только одного – залечь. Или спокойно посидеть в кресле и выкурить сигарету. В тепле. В тишине. И чтобы весь мир провалился в тартарары. А тут сидит некто, смотрит на тебя, метет хвостом и ждет долгой прогулки. И чтобы с беготней, отнимаем палок и догонялками. И словами поощрения.10. Причем этот некто никогда не упрекнет вас, что самое противное. Ну хоть бы раз проорался, стукнул тапком по столу! Так нет! Сидит, боготворит. Редко позволяет себе укор лишь в виде тихого повизгивания: «...пИсать хочу, мама... ну мама... пожалуйста, я быстро...» Хочется рыдать и таскать себя за волосы за сволочизм и издевательство над живым существом.11. Кстати, сволочью вы будете себя чувствовать часто. Гарантирую. Особенно, когда ребенок желает рвануть к другим собакам, а низзя.я ничего не пропустила?... Немножко осталось, потерпите.12. Научитесь собачиться с бабушками, дворниками и прохожими, которые смеют бояться вашего милейшего слоника. Вы наловчитесь посылать их так далеко, что ЖЭКу придется искать второго дворника.13. Будете ездить на тренировки и краснеть от того, что ваша собака такая тупая и вы тупой тоже. Потом забьете на тренировки, а потом - за дополнительные деньги - будете ходить и пересдавать умение ходить рядом с собакой.14. Только ходить рядом она будет все равно только на тренировках. Зато вы накачаете левую руку.15. Разовьете в себе редкий дар угадывать, чем занимается собака в темноте. Потому что собака может в этот момент: а) что-то жрать б) мышковать в) мирно какать г) выслеживать одиноких прохожих д) уже давно свалить в неизвестном направлении е) как раз подбегать к дороге. Потому что в километрах двух от вас идет какая-то другая собака ж) делать что угодно, особенно то, что нельзя.16. Ваш дом превратится в филиал лесопилки. Вы поднатореете в пылесосении на коленях, чтобы по миллиметрам выдирать из ковра щепки и нитки. А подметать вам будет нечем. Ибо веник давно сгрызен, а где дают новые, вы понятия не имеете.17. Привыкнете к лаю, скулежу и вою. Редкому, но от того более душераздирающему. От жизни собачьей. Или рычанию на гостей. Гости вас скоро перестанут беспокоить, в отличие от соседей.18. Очень скоро вы будете представлять собой или лакомый кусок для анатомического театра: синяки, шишки, царапины, пожеванные уши и пальцы, или сможете баллотироваться в армию на чин ведущего парада: вы наловчитесь гаркать команды так, что стекла во всех окрестных девятиэтажках будут вибрировать от ужаса.Мужайтесь, конец близок.19. Очень скоро из компанейского человека вы превратитесь в нелюдимого безумного собачника, выходящего из комы только при словах "прививка", "ошейник", "гулять". Вы станете неинтересным собеседником, любой разговор сворачивающего на тему блох и корма. Вы напрактикуетесь уходить с пьянок в самый разгар, бормоча: "У меня собака..." Через пару месяцев вас уже не будут никуда приглашать, а если придете по своей инициативе, то своими глазами увидите финальную сцену гоголевского "Ревизора".20. Перестанете запоминать имена, зато отлично будете узнавать в лицо всех окрестных псов, козыряя знаниями о датах их последних вязок и размерами ошейника.21. Настройтесь на то, что собак все время будет ходить за вами по квартире. Даже в туалет. И положив голову вам на колени, задумчиво смотреть вам прямо в глаза. или не в глаза. А то и вовсе - задумчиво нюхать воздух... Ладно, это уже детали.22. Вы научитесь спать столько, сколько спит ваша собака. И вставать без будильника. И засыпать без поцелуя на ночь. Потому что любовники в этом дуэте лишние.23. О господи! Чуть не забыла! Пылесосить подстилку от шерсти! Какая там опера «Иоланта» - вот где оргазм за оргазмом.24. Вы откроете в себе способность усюсюкать, улюлюкать, повторять фразы по несколько раз без изменения интонации, придумывать невообразимые прозвища и говорить слова «Толстый» и «Жопа» с такой нежностью, что сотрудницы секса по телефону будут записываться к вам на тренинги.25. К тому же через пару месяцев у вас начнут появляться неудобные мысли завести вторую собаку. 28.01.2008 00:49 К псу ты привязался всей душой, Ведь о нем сказали: «Брат меньшой». Но ведь так же верно говорят: «За меньших в ответе старший брат!» www.eastbreeze2007.narod.ru. veodog.ru

Eastland

Собаки 6

Рейтинг: 322

Люберцы

Новичок Сообщений 11

С 2008-01-22 ЧЕЛОВЕК ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЕТ

Как только добрый Бог создал пса, тот лизнул его руку, а Бог погладил его по голове.

- Чего ты хочешь, песик?

- Добрый Боже, я хотел бы жить у тебя на небе, на подстилке перед дверью.

- Только этого еще не хватало! - сказал Бог. - Мне не нужен пес, поскольку я не создал злодеев.

- А когда ты их создашь, добрый Боже?

- Никогда. Я устал. Пять дней уже работаю, пришло время отдохнуть. Вот закончил тебя, пес, ты - мое самое лучшее творение, мой шедевр. Будет лучше, если я на тебе и остановлюсь. Плохо, когда художник с упорством старается превзойти пик своего вдохновения. Если бы я продолжал творить, я бы что-нибудь испортил. Иди себе, песик! Иди, поселись на Земле и будь счастлив!

Пес глубоко вздохнул:

- А что мне делать на Земле, Боже?

- Будешь есть, пить, спать, расти и размножаться.

Пес вздохнул еще тоскливее.

- Чего же ты еще хочешь?

- Тебя, моего Господина! Не мог бы и ты поселиться на Земле?

- Нет, - сказал Бог. - У меня другие дела. Это небо, эти ангелы, эти звезды поглощают меня целиком.

Пес опустил голову и уже собирался пойти, но отозвался еще раз:

- Если бы там, внизу, добрый Боже, был хоть кто-нибудь похожий на тебя...

- Нет, - ответил Бог, - нету.

Пес поджал хвост, сделался маленьким и щуплым и еще раз попросил:

- Если бы ты только захотел, добрый Боже... Мог бы хотя бы попробовать...

- Это невозможно, - ответил добрый Бог. - Я сделал то, что должен был сделать, моя работа завершена. Никогда не создать мне существа лучше, чем ты. Если бы я сегодня захотел создать другое существо, то, чувствую по своей правой руке, у меня бы не вышло, как следует.

- О, добрый Боже, - умолял пес, - это ничего, что получится неудачно, лишь бы я мог ходить с моим другом везде, лишь бы мог улечься у его ног, когда он остановится...

И тогда добрый Бог очень удивился, что создал настолько хорошее животное, и сказал псу:

- Ну, ладно, пусть будет по желанию твоего сердца.

И пошел в свою мастерскую, и создал человека.

Но человек об этом не знает. 28.01.2008 00:50 К псу ты привязался всей душой, Ведь о нем сказали: «Брат меньшой». Но ведь так же верно говорят: «За меньших в ответе старший брат!» www.eastbreeze2007.narod.ru. veodog.ru

Eastland

Собаки 6

Рейтинг: 322

Люберцы

Новичок Сообщений 11

С 2008-01-22 МУКИ ЗАВОДЧИКОВ.

(Линда Хазен Льюин)



Изучены крови, прочитаны книги,

Учтен экстерьер, и здоровье, и дух,

Отец обалденный, все с этим согласны,

И мать – просто супер, вам скажут все вслух.



Вот выросли «дети», прошло все нормально.

Но вновь стоит выбор: кого же себе?

Вдруг будет кудрявым? Прямым? Или жестким?

Останется крохой иль в рост до небес?



Что будет с зубами? Опустятся ль яйца?

Купировать уши иль пусть уж висят?

Распустится ль лапа? Не слишком ли белый?

И что там с углами? – мыслишки свербят.



Как хвостик посажен? Куда тянет в ринге?

Научится ль ровно и прямо бежать?

Откуда взялась эта робость на ринге?

И что с головой? – не могу я понять.



И снова сюрприз – эти светлые глазки.

А дальше – еще: генетический брак.

Как может собака иметь недостатки,

Которых не предполагалось никак.



Ну как же не вскрыть себе вены, ребята?

Такие удары легко ль пережить?

Не зря нас, «собачников», слышал когда-то,

Зовут мазохистами, где ж тут шутить.



Счета ветврачей? Интерес? Или «слава»?

Мы жили бы лучше, имея pet-dog,

Но всем нам знакомо то чувство, вы правы,

Когда «Совершенство» вдруг входит в ваш дом.



Оно родилось, и в том ваша заслуга,

Ведь выбор родителей делали вы.

Вас ждет испытание нового круга –

Да, выставки, гонка за титулом и …



Дай бог, чтоб Сокровище ваше и дальше

Во всем и всегда приносило вам свет,

И в год чтобы выглядело точно также,

Как сейчас, когда недостатков в нем нет.



28.01.2008 00:50 К псу ты привязался всей душой, Ведь о нем сказали: «Брат меньшой». Но ведь так же верно говорят: «За меньших в ответе старший брат!» www.eastbreeze2007.narod.ru. veodog.ru

Eastland

Собаки 6

Рейтинг: 322

Люберцы

Новичок Сообщений 11

С 2008-01-22 ***

Если утром скучно стало,

Надо влезть под одеяло

С тем, что бы быстрей хозяин

Просыпался. Метод прост:

Щекотать холодным носом

Встать на все четыре лапы,

Там, где прежде было пузо,

Сунув хвост ему под нос!



И, наверняка, хозяин

(А, тем более, хозяйка)

Сбросит сны свои. А значит

Выйдет с Вами погулять!

Это то, что было нужно!

Правда, может быть не много

Подерётся, поругает –

Но на это – наплевать!



***



Если вы разбили вазу,

Не отчаивайтесь сразу -

Можете теперь до кучи

Уронить ещё одну.

Заодно порвите тапки,

Что давно уж присмотрели,

Осмотрите шкаф и полки,

И попробуйте на зуб,

Всё что раньше не успели,

Упустили, проглядели,

И конечно объявите

Холодильнику войну!

Всё равно уже по морде,

Огребёте непременно,

Так что бейте, рвите смело -

Не усугубить вину!



С.Костомаров

28.01.2008 00:51 К псу ты привязался всей душой, Ведь о нем сказали: «Брат меньшой». Но ведь так же верно говорят: «За меньших в ответе старший брат!» www.eastbreeze2007.narod.ru. veodog.ru

Eastland

Собаки 6

Рейтинг: 322

Люберцы

Новичок Сообщений 11

С 2008-01-22 Те, кто содержит животных, должны признать, что скорее они служат животным, чем животные им. (Мишель Монтень)

Собака - не только друг человека, некоторым она еще и мать.(Дмитрий Пастернак-Таранушенко)



У собак лишь один недостаток - они верят людям. (Элиан Дж. Финберт)

Хозяева до такой степени очеловечили кота, что он стал вести себя по свински. (Валентин Домиль)



Хорошему человеку бывает стыдно даже перед собакой. (Антон Павлович Чехов)

Цепной пес хранит верность только конуре. (Шендерович)

Цифры не лгут. Посчитай, сколько людей тебя облаяло и сколько собак! (Пшекруй)

Только человек, у которого есть собака, чувствует себя человеком. (Пшекруй)

Нет уродливых собак - есть только нелюбимые.(Пшекруй)



Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак. (Мари де Севинье)

Не бойтесь, моя собака любит гостей. Особенно филейную часть.



Не смотрите на своих собак как на людей, иначе они станут смотреть на вас как на собак. (Марта Скотт)



Нет собаки - заведи друга. (Геннадий Малкин)

Обвари собаку один единственный раз - и она даже холодной воды будет бояться. (Томас Фуллер)



Собак любят за то, что они не хотят стать хозяевами. (Геннадий Малкин)



Собака - наглядный пример человеческой неблагодарности.(Пшекруй)



Собака была одомашнена человеком когда человек изобрел будку.(Неизвестный автор)



Собака так преданна, что даже не веришь в то, что человек заслуживает такой любви(Илья Ильф)



Собака,что лает на расстоянии,не укусит никогда. (Томас Фуллер)



Собаке, чтобы она чувствовала себя человеком, нужен двор. (А.В. Иванов)



Собаки тоже смеются, только они смеются хвостом. (Макс Истман)



Все равно: человек заводит собаку, чтобы не было чувства одиночества. Собака, в самом деле не любит оставаться одна.



Друг собаки - это звучит гордо.



Друга человека легко узнать по наморднику и строгому ошейнику.

Если бы собаки научились говорить, мы лишились бы последнего друга.



Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем



Был один зеркальный зал. Он состоял из тысячи зеркал. И однажды туда забежала злая собака, которая увидела тысячу злых собак и подумала, что мир состоит из таких же злых собак.

Потом забежала добрая собака и увидела тысячу добрых собак и подумала, что мир состоит из таких добрых собак.

Мораль: какой ты таким тебе кажется мир.



Если вы приютите бродячую собаку, она вас никогда не укусит. В этом принципиальная разница между собакой и человеком.

Мы любим свою собаку и не хотим, чтобы она менялась к лучшему; а в людях, которых мы любим, нам многое хочется изменить. ( Надин де Ротшильд)



Купи собаку. Это единственный способ купить любовь за деньги. (Янина Ипохорская)



Сострадание к животным так тесно связано с добротой характера, что можно с уверенностью утверждать: кто жесток с животными, тот не может быть добрым человеком. ( А. Шопенгауэр)



Собака обладает одним прекрасным душевным качеством – она помнит добро. Она охраняет дом своих благодетелей до самой смерти. (Анахарсис)



Собака есть единственное животное, верность которого непоколебима. ( Ж. Бюффон)



Если держишь собаку на привязи не ожидай от неё привязанности. (А. Вильметр)



Лучший доктор на свете – ветеринар, ведь он не может задать своему пациенту вопрос « На что жалуетесь » Сам должен знать. ( У. Родиссерс)



Собака - существо, которое облаивает вошедшего гостя, тогда как человек - гостя ушедшего. ( Магдалена Самозванец )



Лучшее, что есть у человека, - это собака. (Туссен Никола Шарле)



Собаке редко удавалось привить человеку своё благоразумие; зато человеку распустить собаку ничего не стоит. ( Джеймс Тэрбер)



Быть может, когда нас называют собакой, это не такое уж большое оскорбление. ( Джон Ричард Стивенс)



Да, конечно, собака - образец верности. Но почему она должна служить нам примером? Ведь она верна человеку, а не другим собакам. ( Карл Краус)



Собаки - умные и добрые животные, но собрание их коллектива почему-то называется стаей. (Андрей Кнышев)



Собаку грызут только блохи; а дурного человека - и собаки, и блохи, и совесть. (Рышард Подлевский)



Кость, брошенная собаке, не есть милосердие; милосердие - это кость, поделенная с собакой, когда ты голоден не меньше ее. ( Джек Лондон)



Быть любимым необходимо собакам, женщинам и машинам. (из книги "Будь Карузо баранки")



Собаки и женщины, которые долго ждали, удивленно вздрагивают, когда наконец появляется их хозяин и избавитель. (Пшекруй)



Обманщик обманывает даже свою собаку. (Фафик)



Счастье — кусок мяса, который увидела в воде собака, плывшая через реку с куском мяса во рту. (В.О.Ключевский)



Бывают дни, когда ты собака, и бывают дни, когда ты дерево у подъезда.



Собаки не краснеют: нет причин. Люди не от них происходят. (Фафик)



Легче вообразить себя собакой, чем жить человеком. (В.Шкловский)



Собака является лучшим утешителем потому, что не спрашивает, отчего у вас плохо.



Цель моей жизни - быть таким хорошим, каким считает меня моя собака.



Человек, укушенный собакой, склонен к бешенству, независимо от того, собака бешеная или нет.



Нет на свете лучше психотерапевта, чем щенок, облизывающий вашу щеку.



Правильно воспитанный человек может стать лучшим другом собаки.



Если вы не любите собак, вы не любите верность; вы не любите тех, кто верен вам, следовательно вы не можете быть верным.

28.01.2008 00:52 К псу ты привязался всей душой, Ведь о нем сказали: «Брат меньшой». Но ведь так же верно говорят: «За меньших в ответе старший брат!» www.eastbreeze2007.narod.ru. veodog.ru

stalina

Собаки 4

Рейтинг: 320

Алма-Ата

Бывалый Сообщений 66

С 2008-04-08



1. Достаньте пленку из коробочки и зарядите в фотоаппарат.

2. Выберите подходящий фон для фотографии.

3. Отыщите щенка и поместите его перед фоном.

4. Закрепите фотоаппарат на штативе.

5. Достаньте коробочку из-под пленки из щенячьей пасти и выбросьте в мусорный бак.

6. Выньте щенка из мусорного бака и стряхните грязь с его морды.

7. Снова поместите щенка перед фоном.

8. Сфокусируйте фотоаппарат.

9. Отыщите щенка и отнимите у него грязный носок.

10. Посадите щенка в точку фокусировки и вернитесь к фотокамере.

11. Сфокусируйтесь с помощью одной руки, второй рукой помахайте щенку.

12. Достаньте носовой платок и вытрите отпечаток щенячьего носа с объектива.

13. Усадите щенка на исходную позицию.

14. Для привлечения его внимания, попищите его любимой игрушкой.

15. Протрите очки и проверьте фотоаппарат на наличие повреждений.

16. Сделайте быстрый выпад, чтобы успеть схватить щенка за загривок и скажите: «Нет, ты дома!»

17. Позвоните и вызовите службу по уборке помещений.

18. Приготовьте себе коктейль покрепче.

19. Отпейте из бокала, откиньтесь в кресле и примите решение о том, что завтра перво-наперво научите щенка команде «сидеть».

Как фотографировать щена1. Достаньте пленку из коробочки и зарядите в фотоаппарат.2. Выберите подходящий фон для фотографии.3. Отыщите щенка и поместите его перед фоном.4. Закрепите фотоаппарат на штативе.5. Достаньте коробочку из-под пленки из щенячьей пасти и выбросьте в мусорный бак.6. Выньте щенка из мусорного бака и стряхните грязь с его морды.7. Снова поместите щенка перед фоном.8. Сфокусируйте фотоаппарат.9. Отыщите щенка и отнимите у него грязный носок.10. Посадите щенка в точку фокусировки и вернитесь к фотокамере.11. Сфокусируйтесь с помощью одной руки, второй рукой помахайте щенку.12. Достаньте носовой платок и вытрите отпечаток щенячьего носа с объектива.13. Усадите щенка на исходную позицию.14. Для привлечения его внимания, попищите его любимой игрушкой.15. Протрите очки и проверьте фотоаппарат на наличие повреждений.16. Сделайте быстрый выпад, чтобы успеть схватить щенка за загривок и скажите: «Нет, ты дома!»17. Позвоните и вызовите службу по уборке помещений.18. Приготовьте себе коктейль покрепче.19. Отпейте из бокала, откиньтесь в кресле и примите решение о том, что завтра перво-наперво научите щенка команде «сидеть». 08.04.2008 13:12

stalina

Собаки 4

Рейтинг: 320

Алма-Ата

Бывалый Сообщений 66

С 2008-04-08 Толковый собачий словарь



(с инструкциями, для собак-чайников)





ПОВОДОК: Веревка, которая прикрепляется к ошейнику, предназначена для того, чтобы вы могли вести своего человека туда, куда пожелаете.



СОБАЧЬЯ КРОВАТЬ: Любая мягкая, чистая поверхность. Примеры: белое постельное белье, новый диван.



СЛЮНИ: Вещество, которое появляется в тех случаях, когда люди кушают, а вы - нет. Для того, чтобы пускать слюну правильно, необходимо сесть как можно ближе к человеку, скорчить грустное выражение морды и пускать слюни на пол или на ноги человеку.



ОБНЮХИВАНИЕ: Социальная традиция, обязательный ритуал, который нужно соблюдать при встрече с другими собаками. Поместите свой нос как можно ближе к заднице другой собаки, вдохните глубоко, повторите несколько раз.



ВЕЛОСИПЕДЫ: Двухколесные аппараты для тренировок, изобретены специально для собак, чтобы те не толстели. Для достижения максимального эффекта необходимо спрятаться за кустом, затем выпрыгнуть, яростно залаять и преследовать велосипед на протяжении 30-100 метров. После падения человека, который сидит на велосипеде, в кусты или на асфальт, необходимо побыстрее ретироваться.



ГЛУХОТА: Болезнь, которой обычно заболевают собаки, когда их человека пытается позвать их домой, а они хотят еще погулять. Симптомы: собака смотрит на человека невидящими глазами, потом бежит в противоположном направлении или ложится на землю.



ГРОМ: Сигнал конца света. Люди, как правило, на удивление равнодушны к ударам молнии, поэтому необходимо предупредить их о надвигающейся беде. Для этого необходимо дрожать, как осиновый лист, тяжело дышать, выкатывать глаза, делать попытки спрятаться в ванной или под диваном.



МУСОРНАЯ КОРЗИНА: Игрушка для собак, наполненная бумагой, конвертами и обвертками от конфет. Правила игры: переверните корзину и разнесите все, что там есть, по квартире. Большие куски бумаги при этом желательно разрывать на более мелкие.



ДИВАНЫ: Используются собаками для тех же целей, для которых люди используют салфетки. После еды необходимо вытирать морду о диван.



ПРИНЯТИЕ ВАННЫ: Процесс, с помощью которого люди моют пол, стены и себя. Чтобы помочь им в этом, необходимо вытрушиваться как можно чаще и энергичней.



ЛЮБОВЬ: Чувство сильной привязанности, которые проявляются в свободной форме без каких-либо ограничений. Самый эффективный способ продемонстрировать любовь - виляние хвостом. Если вам повезет, человек проявит свою ответную любовь (признаки человеческой любви: колбаса, мясо, сыр, шоколадка). Толковый собачий словарь(с инструкциями, для собак-чайников)ПОВОДОК: Веревка, которая прикрепляется к ошейнику, предназначена для того, чтобы вы могли вести своего человека туда, куда пожелаете.СОБАЧЬЯ КРОВАТЬ: Любая мягкая, чистая поверхность. Примеры: белое постельное белье, новый диван.СЛЮНИ: Вещество, которое появляется в тех случаях, когда люди кушают, а вы - нет. Для того, чтобы пускать слюну правильно, необходимо сесть как можно ближе к человеку, скорчить грустное выражение морды и пускать слюни на пол или на ноги человеку.ОБНЮХИВАНИЕ: Социальная традиция, обязательный ритуал, который нужно соблюдать при встрече с другими собаками. Поместите свой нос как можно ближе к заднице другой собаки, вдохните глубоко, повторите несколько раз.ВЕЛОСИПЕДЫ: Двухколесные аппараты для тренировок, изобретены специально для собак, чтобы те не толстели. Для достижения максимального эффекта необходимо спрятаться за кустом, затем выпрыгнуть, яростно залаять и преследовать велосипед на протяжении 30-100 метров. После падения человека, который сидит на велосипеде, в кусты или на асфальт, необходимо побыстрее ретироваться.ГЛУХОТА: Болезнь, которой обычно заболевают собаки, когда их человека пытается позвать их домой, а они хотят еще погулять. Симптомы: собака смотрит на человека невидящими глазами, потом бежит в противоположном направлении или ложится на землю.ГРОМ: Сигнал конца света. Люди, как правило, на удивление равнодушны к ударам молнии, поэтому необходимо предупредить их о надвигающейся беде. Для этого необходимо дрожать, как осиновый лист, тяжело дышать, выкатывать глаза, делать попытки спрятаться в ванной или под диваном.МУСОРНАЯ КОРЗИНА: Игрушка для собак, наполненная бумагой, конвертами и обвертками от конфет. Правила игры: переверните корзину и разнесите все, что там есть, по квартире. Большие куски бумаги при этом желательно разрывать на более мелкие.ДИВАНЫ: Используются собаками для тех же целей, для которых люди используют салфетки. После еды необходимо вытирать морду о диван.ПРИНЯТИЕ ВАННЫ: Процесс, с помощью которого люди моют пол, стены и себя. Чтобы помочь им в этом, необходимо вытрушиваться как можно чаще и энергичней.ЛЮБОВЬ: Чувство сильной привязанности, которые проявляются в свободной форме без каких-либо ограничений. Самый эффективный способ продемонстрировать любовь - виляние хвостом. Если вам повезет, человек проявит свою ответную любовь (признаки человеческой любви: колбаса, мясо, сыр, шоколадка). 08.04.2008 13:15

rain

Собаки 1

Рейтинг: 270

Уфа

Со стажем Сообщений 173

С 2008-02-08 Спасибо за отличный материал!! =)

Одно из моих самых любимых высказываний :

Если у вас есть собака, вы возвращаетесь не в дом, а домой" =))) 08.04.2008 23:06

GalkaFly

Собаки 1

Рейтинг: 338

Москва

Опытный собаковод Сообщений 263

С 2007-05-03 Нормального общения не получиться - мама мешать будет.Во всех остальных можно и нужно.Собака учит человека добру,состраданию,ответственности и любви.И чем раньше человек встречается с собакой - тем лучше. Во внутреутробномНормального общения не получиться - мама мешать будет.Во всех остальных можно и нужно.Собака учит человека добру,состраданию,ответственности и любви.И чем раньше человек встречается с собакой - тем лучше. 09.04.2008 10:14 .

somik

Рейтинг: 2392

Петрозаводск

Собачий гуру Сообщений 1956

С 2008-04-13 ,я вот отлично справляюсь,бывают трудности,но я почти все делаю сама. а собаки скрашивают жизнь и помогают со всеми трудностями справляться! так что я вообщем согласна,что нельзя заводить в периоде 0 лет,а ,а в остальном это по моему полезно,человек будет добру и ответственности учиться! я выросла с собаками,они у нас были почти всегда. вот . прямо никогда собаку то не заведешь!,я вот отлично справляюсь,бывают трудности,но я почти все делаю сама.а собаки скрашивают жизнь и помогают со всеми трудностями справляться!так что я вообщем согласна,что нельзя заводить в периоде 0 лет,а,а в остальном это по моему полезно,человек будет добру и ответственности учиться! я выросла с собаками,они у нас были почти всегда. вот 27.04.2008 16:06 g

nia

Собаки 2

Рейтинг: 1043

Тбилиси

Собачий гуру Сообщений 761

С 2008-03-08

Слушайте рассказ о победе добра и справедливости над тупостью и злобой. Поздний вечер, на платформе 'Текстильщики' . На платформу заходят четверо ментов. Трое - нормальные супермыши, толстые, с усами, у одного даже автомат. А четвертая - мелкая совсем девка лет 20 22. При этом девку ведет на буксире ротвейлер класса 'супержаба' - зубастый, улыбающийся и по внешнему виду очень даже добродушный. Мужики уходят куда-то вниз купить пивка, что ли, а деваха с собакой остается на платформе. Через некоторое время откуда ни возьмись выкатывается пьяный агрессивный амбал. Не замечая юную милиционершу, начинает выеживаться, хватать окружающих за грудки и размахивать ручищами... Наконец замечает девку с собачкой. Подваливает к ней и начинает куражиться, размахивать перед собачьей мордой немытыми руками и обкладывать трехэтажным матом хозяйку... Девка почему-то ни сама амбала не скрутила, ни 'фас' не сказала, стоит так испуганно, только на собачку косится. А собачка - ноль эмоций, сидит себе и улыбается. Может, она только для виду ротвейлер, а на самом деле - консультант по наркотикам или вообще в полиции нравов работает. Ну, козел покуражился, плюнул девке на куртку напоследок и повернулся, чтобы уйти... И тут пес плавно, без рывков, поднимается и, не переставая улыбаться, деликатно откусывает козлу часть жопы. Натурально, со штанами, трусами, шкурой и мясом. И снова садится улыбаться, только пасть вся окровавлена, как у акулы-людоеда из фильма 'Челюсти'. Вопли, визги, мгновенно протрезвевший амбал начинает звать 'скорую' и кричит, что изойдет кровью. 'Скорая' была рядом, так что его быстро увезли. В этот момент на платформу вернулся наряд. Глядя, как девчонка с несчастным видом утирает улыбающемуся кобелю морду, старший вздохнул и печально спросил: 'Что, уже позавтракали?'

О Победе добра над зломСлушайте рассказ о победе добра и справедливости над тупостью и злобой. Поздний вечер, на платформе 'Текстильщики' . На платформу заходят четверо ментов. Трое - нормальные супермыши, толстые, с усами, у одного даже автомат. А четвертая - мелкая совсем девка лет 20 22. При этом девку ведет на буксире ротвейлер класса 'супержаба' - зубастый, улыбающийся и по внешнему виду очень даже добродушный. Мужики уходят куда-то вниз купить пивка, что ли, а деваха с собакой остается на платформе. Через некоторое время откуда ни возьмись выкатывается пьяный агрессивный амбал. Не замечая юную милиционершу, начинает выеживаться, хватать окружающих за грудки и размахивать ручищами... Наконец замечает девку с собачкой. Подваливает к ней и начинает куражиться, размахивать перед собачьей мордой немытыми руками и обкладывать трехэтажным матом хозяйку... Девка почему-то ни сама амбала не скрутила, ни 'фас' не сказала, стоит так испуганно, только на собачку косится. А собачка - ноль эмоций, сидит себе и улыбается. Может, она только для виду ротвейлер, а на самом деле - консультант по наркотикам или вообще в полиции нравов работает. Ну, козел покуражился, плюнул девке на куртку напоследок и повернулся, чтобы уйти... И тут пес плавно, без рывков, поднимается и, не переставая улыбаться, деликатно откусывает козлу часть жопы. Натурально, со штанами, трусами, шкурой и мясом. И снова садится улыбаться, только пасть вся окровавлена, как у акулы-людоеда из фильма 'Челюсти'. Вопли, визги, мгновенно протрезвевший амбал начинает звать 'скорую' и кричит, что изойдет кровью. 'Скорая' была рядом, так что его быстро увезли. В этот момент на платформу вернулся наряд. Глядя, как девчонка с несчастным видом утирает улыбающемуся кобелю морду, старший вздохнул и печально спросил: 'Что, уже позавтракали?' 28.04.2008 19:34 Ну и что, что в голове ветер? Зато мысли всегда свежие!

GalkaFly

Собаки 1

Рейтинг: 338

Москва

Опытный собаковод Сообщений 263

С 2007-05-03 Интерпритация названий пород собак людьми далекими от кинологии



Портфейлер. Собака из натуральной кожи (в результате эволюции

портфейлеры из кожзаменителя вымерли - рассохлись и растрескались).



Русская самогончая. Выведена не для охоты ни на кого, а просто по полям

поноситься, поорать. Hезаменима на охоте, рыбалке.



Секонд-хаунд. Практичная и недорогая собака на каждый день. За свою

довольно долгую жизнь меняет, как правило, нескольких хозяев.



Стой-терьер. Караульная собака. Лает человеческим голосом, причем первый

раз - в воздух, а второй - на поражение.



Эсто-о-онская го-ончая. Выведена для загона раненых черепах и улиток.

Команды хозяина выполняет очень тщательно, правда, спустя 20-30 минут

после подачи.



Почеширский терьер. Этих собак используют в основном для разведения

насекомых (блох, клещей и т. п.) в домашних условиях.



Пудельман (таки-терьер). Переспрашивает команды. Долго торгуется. Любит

рыбу и курицу. В рацион следует включать чуть больше воды, чем другим

собакам.



Барсеттер (прибамбассет). Электроповодок. Самоподнимающаяся нога.

Тонированная шерсть. После 10 км пробега требует замены коврика.



Среднеазиатская гюрзая. Единственная в мире ядовитая собака. Ее укус или

полиз смертельны. В то же время отличается добродушным нравом, любит

играть.



Брандспойнтер (московская пожарная). Окрас - ярко-красный. Хвост

напоминает скрученный пожарный шланг. Очень быстро, с воем, бегает.

Может задирать ногу на уровень второго этажа.



Массадав. Был выведен по ошибке как сторожевая собака, на самом же деле

годится лишь для охраны бочек с квашеной капустой. Имеет приплюснутую

снизу морду, подвержен пролежням. Бывает злобен, если не выспится.

Любит, когда ему приносят кофе в подстилку.



Хаудуюдог. Очень добродушная собака, постоянно как будто улыбается.

Старается во всем угодить хозяину, так как боится потерять место.



Американский хот-дог. Очень красивая собака - вытянутый корпус,

оканчивающийся с обеих сторон сосискообразными хвостом и головой.

Распространяет по квартире прекрасный запах.



Цербернар. Просто очень добрая собака...

Можно сказать - душевная.



Буль-бультерьер. Муму.



Почтовая соб@к@. Верная псина, специально выведенная для

разноса почтовых сообщений. Чрезвычайно доверчива, вследствии чего стала объектом

нечистоплотных пользователей, распостраняющих СПАМ и другой заразы, даже

в форме вирусов.



Хелл-хаунд. Порода была выведена теми же душевными людьми, которые

вывели цербернаров. Но если цербернары используются как сторожевые

собаки, то хелл-хаунды выведены, как служебно-разыскные. Порода

пользуется огромным спросом среди высших вампиров и темных магов средней

и высокой степени посвящения.

С некоторых пор хелл-хаундов приспособили для проведения своего рода

охот, откуда пошло другое название этой породы - Адская Гончая.

Злые языки утверждают, что проклятие рода Баскервилей относилось именно

к этой породе.

Достоверно известно, что хелл-хаунды стали персонажами по крайней мере

одной компьютерной игры (Master of Magic).



Лаборатор. Собака была выведена для того, чтобы ученые, не вылезающие из

своих лабораторий неделями тоже могли себе позволить завести собаку.

Лаборатор может не есть, если хозяин забыл покормить его, может не

гулять, если хозяин забыл выгулять его, причем без всяких вредных

последствий как для себя, так и для хозяина. Собака исключительно

чистоплотна, просто стерильна.

Из за этого злые языки утверждают, что при выведении породы были

использованы кошки. Лаборатор хорошо обучается лаять, когда в

лаборатории что-то слишком долго кипит, самовозгорается или готовится

взорваться. По непроверенным данным собака способна чувствовать

повышенный уровень радиации.

К сожалению некий академик Павлов и его коллеги очень любили

использовать лабораторов в своих экспериментах. В результате порода была

полностью истреблена.

В настоящий момент в Японии ведутся разработки исскусственного аналога

этой собаки, но пока результаты этих работ вызывают интерес только у

любителей хай-тек новостей.



Покер-спаниель. Эта порода была выведена одним отошедшим от дел

карточным шулером. Предполагалось что собака этой породы может составить

компанию одинокому любителю перекинуться в картишки. В дальнейшем другой

шулер научил своего покер-спаниеля подглядывать в карты соперников.

Когда это разоблачили, то владельцы казино объявили охоту на собак этой

породы.



Босс-тейл. Собаки этой замечательной породы пользуются огромной

популярностью у начальников различного ранга. Собака облаивает всех

посетителей, но феноменальное чутье босс-тейла позволяет ему безошибочно

отличить обыкновенного посетителя от начальника, перед которым собака

всегда ходит на задних лапках и преданно махает хвостом.

Босс-тейл обожает дорогие машины, особенно мерседесы. При попытке

запихать босс-тейла в отечественный автомобиль может укусить.

Единственная попытка запихнуть его в запорожец привела запихивающего к

летальному исходу.

Злые языки говорят, что владельцы босс-тейлов привлекают к себе ненужное

внимание окружающих и в особенности - специальных органов.

Достоверно известно, что у начальника, который владеет босс-тейлом

остается много больше времени на свою секретаршу, нежели у начальника

без собаки.



Блейд-хаунд. Собака этой породы отлично обучается владению боевыми

приемами с использованием холодного оружия. К сожалению оказалось, что

блейд-хаунды совершенно не способны владеть огнестрельным оружием. Это

привело к вымиранию этой породы вскоре после изобретения скорострельного

оружия.

Злые языки говорят, что породы блейд-хаунд просто не существовало, а

Блейдхаундом звали собаку некоего низшего полувампира по имени Блейд,

чьи похождения вдохновили на создание нескольких дурацких кинофильмов.



Восточно-европейская очкарка. Ну чего тут смешного, в самом деле?...

Ну, ослабло у собаки зрение, ну и что?... С кем ни бывает?... Зато в очках она выглядит интеллигентнее!



Экстерьер. Ну, что тут сказать - мир его праху - хорошая была собака.

Собаки этой породы иногда оказываются персонажами легенд и произведений

в стиле фэнтези.



Пока без названия. Появилась новая порода собак - смесь ротвейлера с чиа-хуа.

Она охраняет мобильные телефоны.

Портфейлер. Собака из натуральной кожи (в результате эволюциипортфейлеры из кожзаменителя вымерли - рассохлись и растрескались).Русская самогончая. Выведена не для охоты ни на кого, а просто по полямпоноситься, поорать. Hезаменима на охоте, рыбалке.Секонд-хаунд. Практичная и недорогая собака на каждый день. За своюдовольно долгую жизнь меняет, как правило, нескольких хозяев.Стой-терьер. Караульная собака. Лает человеческим голосом, причем первыйраз - в воздух, а второй - на поражение.Эсто-о-онская го-ончая. Выведена для загона раненых черепах и улиток.Команды хозяина выполняет очень тщательно, правда, спустя 20-30 минутпосле подачи.Почеширский терьер. Этих собак используют в основном для разведениянасекомых (блох, клещей и т. п.) в домашних условиях.Пудельман (таки-терьер). Переспрашивает команды. Долго торгуется. Любитрыбу и курицу. В рацион следует включать чуть больше воды, чем другимсобакам.Барсеттер (прибамбассет). Электроповодок. Самоподнимающаяся нога.Тонированная шерсть. После 10 км пробега требует замены коврика.Среднеазиатская гюрзая. Единственная в мире ядовитая собака. Ее укус илиполиз смертельны. В то же время отличается добродушным нравом, любитиграть.Брандспойнтер (московская пожарная). Окрас - ярко-красный. Хвостнапоминает скрученный пожарный шланг. Очень быстро, с воем, бегает.Может задирать ногу на уровень второго этажа.Массадав. Был выведен по ошибке как сторожевая собака, на самом же делегодится лишь для охраны бочек с квашеной капустой. Имеет приплюснутуюснизу морду, подвержен пролежням. Бывает злобен, если не выспится.Любит, когда ему приносят кофе в подстилку.Хаудуюдог. Очень добродушная собака, постоянно как будто улыбается.Старается во всем угодить хозяину, так как боится потерять место.Американский хот-дог. Очень красивая собака - вытянутый корпус,оканчивающийся с обеих сторон сосискообразными хвостом и головой.Распространяет по квартире прекрасный запах.Цербернар. Просто очень добрая собака...Можно сказать - душевная.Буль-бультерьер. Муму.Почтовая соб@к@. Верная псина, специально выведенная дляразноса почтовых сообщений. Чрезвычайно доверчива, вследствии чего стала объектомнечистоплотных пользователей, распостраняющих СПАМ и другой заразы, дажев форме вирусов.Хелл-хаунд. Порода была выведена теми же душевными людьми, которыевывели цербернаров. Но если цербернары используются как сторожевыесобаки, то хелл-хаунды выведены, как служебно-разыскные. Породапользуется огромным спросом среди высших вампиров и темных магов среднейи высокой степени посвящения.С некоторых пор хелл-хаундов приспособили для проведения своего родаохот, откуда пошло другое название этой породы - Адская Гончая.Злые языки утверждают, что проклятие рода Баскервилей относилось именнок этой породе.Достоверно известно, что хелл-хаунды стали персонажами по крайней мереодной компьютерной игры (Master of Magic).Лаборатор. Собака была выведена для того, чтобы ученые, не вылезающие изсвоих лабораторий неделями тоже могли себе позволить завести собаку.Лаборатор может не есть, если хозяин забыл покормить его, может негулять, если хозяин забыл выгулять его, причем без всяких вредныхпоследствий как для себя, так и для хозяина. Собака исключительночистоплотна, просто стерильна.Из за этого злые языки утверждают, что при выведении породы былииспользованы кошки. Лаборатор хорошо обучается лаять, когда влаборатории что-то слишком долго кипит, самовозгорается или готовитсявзорваться. По непроверенным данным собака способна чувствоватьповышенный уровень радиации.К сожалению некий академик Павлов и его коллеги очень любилииспользовать лабораторов в своих экспериментах. В результате порода былаполностью истреблена.В настоящий момент в Японии ведутся разработки исскусственного аналогаэтой собаки, но пока результаты этих работ вызывают интерес только улюбителей хай-тек новостей.Покер-спаниель. Эта порода была выведена одним отошедшим от делкарточным шулером. Предполагалось что собака этой породы может составитькомпанию одинокому любителю перекинуться в картишки. В дальнейшем другойшулер научил своего покер-спаниеля подглядывать в карты соперников.Когда это разоблачили, то владельцы казино объявили охоту на собак этойпороды.Босс-тейл. Собаки этой замечательной породы пользуются огромнойпопулярностью у начальников различного ранга. Собака облаивает всехпосетителей, но феноменальное чутье босс-тейла позволяет ему безошибочноотличить обыкновенного посетителя от начальника, перед которым собакавсегда ходит на задних лапках и преданно махает хвостом.Босс-тейл обожает дорогие машины, особенно мерседесы. При попыткезапихать босс-тейла в отечественный автомобиль может укусить.Единственная попытка запихнуть его в запорожец привела запихивающего клетальному исходу.Злые языки говорят, что владельцы босс-тейлов привлекают к себе ненужноевнимание окружающих и в особенности - специальных органов.Достоверно известно, что у начальника, который владеет босс-тейломостается много больше времени на свою секретаршу, нежели у начальникабез собаки.Блейд-хаунд. Собака этой породы отлично обучается владению боевымиприемами с использованием холодного оружия. К сожалению оказалось, чтоблейд-хаунды совершенно не способны владеть огнестрельным оружием. Этопривело к вымиранию этой породы вскоре после изобретения скорострельногооружия.Злые языки говорят, что породы блейд-хаунд просто не существовало, аБлейдхаундом звали собаку некоего низшего полувампира по имени Блейд,чьи похождения вдохновили на создание нескольких дурацких кинофильмов.Восточно-европейская очкарка. Ну чего тут смешного, в самом деле?...Ну, ослабло у собаки зрение, ну и что?... С кем ни бывает?... Зато в очках она выглядит интеллигентнее!Экстерьер. Ну, что тут сказать - мир его праху - хорошая была собака.Собаки этой породы иногда оказываются персонажами легенд и произведенийв стиле фэнтези.Пока без названия. Появилась новая порода собак - смесь ротвейлера с чиа-хуа.Она охраняет мобильные телефоны. 05.05.2008 22:54 .

Volya

Собаки 1

Рейтинг: 390

Пермь

Опытный собаковод Сообщений 271

С 2008-04-01 nia, просто убила Мы валялись всей семьей , просто убилаМы валялись всей семьей 05.05.2008 23:34

GerDa

Собаки 1

Рейтинг: 582

Новосибирск

Опытный собаковод Сообщений 451

С 2008-02-02 nia, кул) "Человек, укушенный собакой, склонен к бешенству, независимо от того, собака бешеная или нет."- особо нарвится мне это высказывание, кул) 06.05.2008 06:49 Если собака- это всё, что у тебя есть, ты всё равно богатый человек.

barbosa

Собаки 1

Рейтинг: 68

Москва

Новичок Сообщений 12

С 2008-09-15





Обьявление о продаже щенков!

Март. Продаю трёх месячных щенков кавказской овчарки.Ушки купированы.Такие лапочки! 500$ за штуку.

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придумал правда не я но веселоОбьявление о продаже щенков!Март. Продаю трёх месячных щенков кавказской овчарки.Ушки купированы.Такие лапочки! 500$ за штуку.Тел.******Апрель.Продаю трёх двухмесячных щенков кавказской овчарки.Привитые.Умненькие и ласковые.Едят мало. 450$.Тел.****Май.Продаю трёх трёхмесячных щенков кавказской овчарки.Срочно!Отличные сторожа! 300$.Покупаю говяжьи кости внеограниченном количестве! Тел.*****Июнь. Люди!Срочно!Бесплатно! Отдам в хорошин руки трёхчетырёхмесячных щенков кавказских овчарок! Дешевопродаю собачью шерсть! Тел.******Июль. Отдам для опытов или в корейский ресторан трёх сук кавказской овчарки.В придачу 26 кг собачьей шерсти бесплатно!Ищу бригаду строителей для ремонта квартиры.Тел.*****Август. Продам 3 чучела собак породы кавказская овчарка.Куплюв неограниченном каличестве корень валерианы,красавки идругие успакоительные травы...Тел.****** 01.10.2008 15:29